Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aplaude la grabación de la nueva película de Alejandro Amenábar en la localidad

Archivo - El ganador del Oscar Alejandro Amenábar graba escenas en la ciudad de 'El Cautivo', película que narra las vivencias y aventuras del joven Miguel de Cervantes durante su cautiverio en Argel. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA. - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Alcalá de Guadaíra ha aplaudido que parte del rodaje de 'El Cautivo', la última película de Alejandro Amenábar, se realizase en la primavera del pasado año en los paisajes naturales del municipio.

Así, según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, la película recrea el cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel tras la batalla de Lepanto. El director Alejandro Amenábar, eligió los parajes de Alcalá por su "singularidad y su fuerza visual, que trasladan al espectador al siglo XVI".

Para el delegado de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, "es un orgullo para la ciudad formar parte de una producción de esta magnitud. El cine es una ventana al mundo y tener presencia en una película de Alejandro Amenábar supone una oportunidad única para mostrar la belleza de nuestros paisajes y reforzar la proyección de la ciudad".

En este sentido, el responsable municipal ha destacado la labor de la Film Office de Alcalá y la colaboración con la Andalucía Film Commission. Alcalá suma "un nuevo hito a su relación con la industria audiovisual, reafirmándose como destino de referencia para producciones nacionales e internacionales", ha concluido el comunicado.