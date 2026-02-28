Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el Día de Andalucía con conciertos de copla, sevillanas o carnaval

Celebración del día de Andalucía en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado que está celebrando el Día de Andalucía "resaltando los valores de la sociedad andaluza, las costumbres y la convivencia vecinal con actividades organizadas" a través de distintas Delegaciones como alternativas culturales para todas las edades, desde conciertos de copla, sevillanas, o carnaval, al flamenco.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en el Centro Cívico Cultural Sur, el Ayuntamiento ha izado una gran bandera de Andalucía, momento en el que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha felicitado la jornada a todos los alcalareños y alcalareñas.

"Hemos construido una sociedad solidaria, abierta, acogedora, que trabaja muy duro, que innova y que no deja a nadie atrás. Que lleva a gala su forma de hablar, su cultura, su música, el talento que nos identifica y que nos define. Hoy disfrutamos de esas conquistas democráticas que han conseguido nuestros mayores y nuestra responsabilidad es mantenerla, y para ello es necesaria la implicación de la población, de una ciudad viva, articulada en asociaciones y entidades que dan voz a sus miembros, que trabajan por una ciudad mejor y que hoy llenan Alcalá de actividades y convivencias", ha reseñado.

Así también lo ha expresado a los mayores en la convivencia de mayores del programa de participación activa en el Centro de Día Luis Velázquez Peña.

En paralelo, el área municipal de Identidad a través de Cultura ha celebrado una amplia programación en la que la variedad musical ha sido la nota dominante, desde el tributo a Carlos Cano, 'Corazón CerCano' con la interpretación de las letras de Fernando Reina en el teatro Gutiérrez de Alba, al tradicional concierto de la centenaria Banda de Música de Alcalá en la Plaza de la Almazara, con un repertorio bellísimo y de amplio contenido andaluz comenzando con el Himno de Andalucía.

A esta cita se ha sumado un interesante flashmob de flamenco de la academia de danza de las Hermanas Villaú.

Por su parte, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha argumentado que "el Día de Andalucía es una fecha clave para la memoria democrática y la identidad colectiva. Es un día de celebración, de encuentro y de autoestima con el que disfrutamos de nuestra rica cultura y raíces, con orgullo de ser lo que somos".

Rivas ha recordado "la necesidad de celebrar esta fecha tan importante para los andaluces, el 28 de febrero de 1980, día del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía. Debemos seguir resaltando su importancia democrática para que las nuevas generaciones tomen consciencia de qué significa el 28F y de lo que supuso para que Andalucía sea hoy la tierra que es".

La programación alcalareña por el 28F culminará en la noche de este sábado con la promoción del talento actual de artistas andaluces, en esta ocasión, el concierto de Cristian de Moret en el teatro Gutiérrez de Alba.