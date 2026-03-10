Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebra el 'PanarraFest' con Nebulossa y Ladilla Rusa el próximo 11 de abril

Presentación del PanarraFest de Alcalá de Guadaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha presentado este martes la segunda edición del festival de música 'PanarraFest' que se celebrará el sábado 11 de abril en la explanada exterior del Auditorio Riberas del Guadaíra.

El delegado municipal del Área de Identidad del Ayuntamiento, que incluye Cultura y Turismo, Christopher Rivas, acompañado de los DJs alcalareños, Luis Jiménez y Josan Fame han invitado a la ciudadanía a disfrutar de este evento que reúne en su cartel a artistas y grupos como Nebulossa, popularizado especialmente tras su paso por Eurovisión con 'Zorra', a Ladilla Rusa, un clásico en los festivales musicales con buen humor, Carmen Xía, Karmento y Tú peleas como una vaca, además de la colaboración especial de los Djs alcalareños.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el festival está abierto a "todos los públicos amantes de los festivales de música", de 17,00 horas a madrugada, se propone un festival "único, con propuestas nacionales alternativas, con identidad propia, de pop, rap, folclore, fusión e ironía y con dosis de arraigo andaluz".

Así lo ha recalcado Rivas quién ha señalado que "este festival es una apuesta firme por la cultura, la música en directo, la puesta por el talento alcalareño y los encuentros de ocio en Alcalá". "Seguimos trabajando para que el PanarraFest sea una de las referencias musicales de nuestro entorno y un hito más de la potente programación que desde Alcalá de Guadaíra estamos proyectando dentro y fuera de nuestra ciudad", ha afirmado.

El delegado ha detallado, asimismo, la idoneidad de la ubicación, "un escenario envidiable a los pies del Castillo, como señal principal de nuestra identidad, que ya tiene experiencia a la hora de acoger conciertos con gran respuesta por parte de los propios alcalareños y los visitantes de la provincia".

Por último, Rivas ha argumentado que "no sólo será una fiesta, sino también una jornada lúdica donde gente de todas las edades disfruten de un entorno tan característico de Alcalá con artistas representativos del panorama musical con gran contenido de identidad andaluza".