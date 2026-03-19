Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en valor el liderazgo y la contribución de las mujeres en 'Historias que inspiran'

Acto 'Historias que inspiran' organizado por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la delegación de Igualdad, ha celebrado la jornada 'Historias que inspiran: voces y testimonios', un encuentro enmarcado en la programación del Mes de la Mujer con motivo del 8 de Marzo.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el acto ha sido presidido por la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a las delegadas de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, y de Hacienda, Ángeles Ballesteros, ha puesto en valor el papel de las mujeres como "motor de transformación social desde los espacios más cercanos y cotidianos".

La jornada ha ofrecido un espacio de "escucha, reflexión y aprendizaje compartido" a través de las experiencias de cuatro mujeres con trayectorias diversas, pero unidas por un denominador común: "la valentía, la fuerza y la superación en su día a día".

Durante el encuentro, desarrollado en el Centro de la Igualdad, se ha destacado que el Día Internacional de las Mujeres no es solo una fecha simbólica, sino una oportunidad para reconocer los avances logrados gracias a generaciones de mujeres que abrieron camino, así como para seguir construyendo una sociedad más igualitaria.

Las protagonistas de la jornada han sido Ana Toscano Jaén, empresaria y fundadora de Asalvo, referente en emprendimiento femenino y liderazgo empresarial; Rebeca Herrera Sánchez, presidenta fundadora de la ONG Mundo Orenda y coordinadora de proyectos de cooperación internacional; Mercedes Guillén Herrera, conocida por su cercanía y participación en programas televisivos, ejemplo de la lucha cotidiana de tantas mujeres trabajadoras y Mónica Domínguez Serrano, doctora en Economía y Empresa, experta en estudios de género y responsable de políticas de igualdad en la Universidad Pablo de Olavide.

Cada una de ellas ha compartido sus logros y desafíos, aprendizajes y vivencias personales, "ofreciendo un testimonio cercano y real que ha conectado con el público asistente".