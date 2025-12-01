Alcalá (Sevilla) aprueba el Presupuesto General de 2026 con más de 150 millones, con 13 más para obras y mantenimiento

Alcalá (Sevilla) aprueba el Presupuesto General de 2026 con más de 150 millones - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Alcalá de Guadaíra ha aprobado inicialmente el Presupuesto General para 2026, con unas cuentas que superan los 150 millones de euros, "un presupuesto histórico", según alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez que, en concreto, contempla 151.520.946,35 millones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este presupuesto aumenta en 13 millones lo destinado a las inversiones en obras como el complejo deportivo de los Cercadillos, con la pista de atletismo, la conexión a los accesos de núcleos de la Ronda Sur, la intermodal de transportes en Montecarmelo como complemento dotacional del tranvía, el desarrollo de las obras de la vía ciclista que conectará el antiguo túnel del tren de los panaderos con la Universidad Pablo de Olavide, la reforma y mejora del Parque Centro, y otras actuaciones entre las que destacan la terminación de la ampliación de la jefatura de la Policía Local o la remodelación del centro cívico Medina de Haro.

La alcaldesa ha resaltado además que el paquete de inversiones incluye la dotación de sombras en calle Mairena, Silos, calle la Mina y otros puntos del casco urbano. También se instalarán sistemas para dotar de sombra el graderío de diferentes campos de fútbol. En cuanto a la inversión en el Servicio de Prevención de Incendios, se destina más de medio millón de euros para materiales y equipamientos que se unen al recién llegado vehículo con brazo articulado, y al camión autobomba.

VÍA PÚBLICA Y SERVICIOS

El presupuesto aumenta de igual forma en el mantenimiento de la vía pública y servicios al ciudadano, destinando más del 30 por ciento de las cuentas a actuaciones en colegios, parques públicos, eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad, mantenimiento de instalaciones deportivas, asfaltado de calles, así como la reposición de luminarias a tecnología led, que está suponiendo en los últimos años un gran ahorro en la facturación de la luz.

Asimismo, se invertirá en el parque de Riberas, "pulmón verde de Alcalá y eje fundamental de la ciudad", entre otras actuaciones en el mantenimiento del día a día del municipio.

Dando respuesta al Plan Almena, se destinará medio millón de euros a intervenciones en el Bien de Interés Cultural (BIC) local, entre otras zonas, en la Torre Mocha, Puerta Real y lienzos de las murallas del castillo. En la protección y promoción social, se incrementan en un 5 por ciento respecto a 2025 los recursos públicos, para que nadie se quede atrás, desde el cuidado a los mayores con la Ayuda a Domicilio hasta la protección a las familias que lo necesitan.

PROMOCIÓN CULTURAL Y TRADICIONES ALCAREÑAS

En otro orden de cosas, el Consistorio continuará con su apuesta por la promoción cultural, del flamenco y de las fiestas y tradiciones alcalareñas, al lado de las entidades y asociaciones, apoyándolas en sus diferentes iniciativas. Con el Presupuesto consolidado, Aira Gestión Ambiental aumentará su dotación económica para "dar respuesta al crecimiento de la ciudad y su dinamismo, mejorando el equipamiento con la compra de nuevos vehículos de limpieza y reforzando los recursos para la limpieza viaria".

Este año hay una apuesta decisiva en el impulso a la construcción de pisos en régimen de vivienda asequible a través de la empresa VIVE, que como proyectos más avanzados verán la luz en primer lugar un parque de viviendas de alquiler y otro en venta, ambos en la zona del Zacatín.

Alcalá ha sido beneficiaria, según el Ayuntamiento, del Relanza T, programa reflejado en este Presupuesto y con el que se avanzará en la consolidación de la formación para el acceso al empleo de los alcalareños, así como de los fondos EDIL (12 millones), que entre otras cuestiones irán destinados a la segunda fase de la calle la Mina, terminación del Centro de Interpretación del Castillo, la remodelación del complejo deportivo San Juan y el centro de formación para el empleo en el Madroño.

VOX RECHAZA EL PRESUPUESTO

Por su parte, el portavoz municipal de Vox en Alcalá de Guadaíra, Pedro Navarro, ha rechazado los Presupuestos 2026 aprobados por el Gobierno local de PSOE y AxSí, calificándolos de "edificio construido aprisa, en el que no tardarán en aparecer grietas y goteras". Navarro ha denunciado la "opacidad" de unas cuentas elaboradas con "prisas" y criticó la falta de un proyecto sólido y de futuro para la ciudad, acusando al equipo de gobierno de aplicar una gestión basada en la improvisación.

Según ha destacado el portavoz en una nota, los Presupuestos dejan a la oposición "fuera de la hoja de ruta económica más importante del año", condicionando servicios públicos, inversiones, empleo y bienestar social. Navarro ha subrayado que, a pesar de las aportaciones de Vox en los plenos, muchas de sus propuestas son rechazadas o solo se implementan como estrategia de propaganda del Gobierno local. Además, ha advertido de que el Pleno se convocó con apenas nueve días para estudiar miles de páginas, lo que impide un debate real y un control democrático efectivo.

Vox también ha puesto el foco en el "elevado gasto en sueldos del Gobierno municipal y sus asesores", que asciende a 850.000 euros solo en concejales y cargos de confianza, según la formación, mientras que servicios esenciales como la Policía Local "sufren carencias". Navarro ha enmarcado que, con 77.000 habitantes censados, Alcalá debería, a su juicio, contar con 154 agentes y que los Presupuestos solo contemplan la creación de 3 nuevas plazas, dejando la plantilla muy por debajo del estándar recomendado.

El portavoz municipal ha criticado además la "desproporción en las inversiones", como los más de 10 millones de euros destinados a la segunda fase de peatonalización de la calle La Mina frente a los apenas 18.143 euros destinados a Pinares de Oromana, y ha cuestionado el uso de fondos europeos y de las empresas públicas Aira y Vive, señalando "la falta de control y transparencia". Navarro ha finalizado indicando que los Presupuestos 2026 reflejan "oscuridad, hipocresía, enredo y confusión".