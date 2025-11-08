Alcalá (Sevilla) inaugura el Paseo Antonio Gavira Albarrán en homenaje a un representante del movimiento ecologista

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado el acto de rotulación oficial del tramo de la ribera del río Guadaíra que pasará a llamarse Paseo Antonio Gavira Albarrán, ecologista, en homenaje a una de las figuras más destacadas del movimiento ecologista local.

Un acto que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, miembros del Equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal, representantes de la Asociación Ecologista Alwadi-ira - Ecologistas en Acción, familiares y amigos, según ha detallado el Consistorio en una nota.

La delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha sido la encargada de abrir el acto, y ha resaltado que "en el día de hoy se cumple un compromiso, respondiendo a la petición realizada por la Asociación Ecologista Alwadi-ira - Ecologistas en Acción que, tras recoger 1.700 firmas, solicitaban este nombramiento". Ha continuado diciendo que "Antonio siempre tuvo a Alcalá en su corazón. Luchó por la mejora de todo el entorno para que hoy podamos disfrutarlo".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez ,durante su intervención, ha destacado que "Antonio Gavira era un enamorado de Alcalá y así lo recordamos. Su trayectoria vital, sus aportaciones a la ciudad, son el fruto de ese amor, de la contemplación apasionada de Alcalá y en particular de su medio ambiente".

"Ese paraíso para él estaba en las riberas del Guadaíra, en el curso del río que recorrió tantas veces en el que encontró un compañero de camino para sus paseos, sus rutas y yo creo que también para la vida", ha subrayado.

La alcaldesa, ha enfatizado en su extenso legado, y en el trabajo que realizó para "la promoción del conocimiento de nuestro medio ambiente con rutas de senderismo, exposiciones de fotografías, campañas de rotulación de árboles o aportaciones a diversas publicaciones". "Fue un gran divulgador, en diversos formatos y mejoró de forma notable el conocimiento de nuestro medio ambiente y de sus valores", ha puntualizado.

En representación de la asociación ecologista, ha intervenido, Joaquín Ordóñez, quien ha destacado que Antonio fue "un pilar fundamental dentro de la asociación, y qué gracias a él, muchas personas han conocido el encanto de la ribera y de las rutas que él diseñó".

Sus familiares, también han tomado la palabra, como su hija Laura y su hermano Francisco Gavira, quien ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento y a todas las personas que han hecho posible que el paseo lleve su nombre. "Un sendero que es un paseo botánico donde se unen historia, patrimonio y naturaleza", ha añadido.

Igualmente, ha puesto de manifiesto el importante trabajo de información y registro de toda la diversidad floral que realizó su hermano. El paseo, ya existente, se encuentra en la margen derecha del río, entre el torno de madera próximo a la sede del grupo scout y el ciprés de los pantanos ubicado junto al polideportivo San Juan.

Con esta denominación, la ciudad reconoce la trayectoria y el compromiso Antonio Gavira Albarrán, miembro fundamental del grupo Alwadi-ira - Ecologistas en Acción, fallecido en 2019 a los 55 años.

Gavira fue una figura clave en la defensa del patrimonio natural y cultural de Alcalá, impulsando actividades de divulgación ambiental, rutas de senderismo, exposiciones fotográficas y campañas de rotulación de árboles.

También publicó trabajos sobre el tren de Alcalá, las orquídeas o los árboles singulares del municipio, y promovió una forma de entender el senderismo como una combinación de ejercicio, conocimiento y amor por el entorno.