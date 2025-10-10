Alcalá (Sevilla) lleva a Pleno la congelación de impuestos, la bonificación de construcción de VPO y la tasa de basura

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha señalado que "no va a tocar sus impuestos ni los precios públicos a la ciudadanía" para el año 2026, y que llevará al próximo Pleno las Ordenanzas Fiscales del próximo ejercicio para su aprobación, que mantiene "la congelación de las principales tasas e impuestos" y añade "novedades" como la bonificación para la construcción de viviendas protegidas (VPO) y la tasa de basura.

Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, en una nota de prensa donde incide en el retorno económico de una medida "que favorece la economía doméstica, la actividad comercial y empresarial y la calidad de los servicios públicos municipales" que se prestan a la ciudadanía.

"Permanecen intactos los precios de Universidad Popular, instalaciones deportivas y parkings públicos y, como novedad, favorecemos la construcción de viviendas protegidas con una bonificación de hasta el 95% en el impuesto del ICIO sobre construcciones, instalaciones y obras", ha señalado la regidora al respecto.

Además, ha destacado en las nuevas ordenanzas la bonificación prevista en la tasa de basura que se abona a través del recibo del agua, de manera que conforme a la nueva ley de residuos, Alcalá de Guadaíra implantará un sistema de medición para "premiar a aquellos hogares comprometidos con el reciclaje", según ha afirmado el Consistorio.

Así, en el primer año habrá una bonificación del 15% para el reciclaje de orgánica, en el segundo año del 20% por el vidrio y del 25% el tercer año por reciclar el plástico, de manera que el ahorro será proporcional al volumen de reciclaje, que se medirá a través de un aplicativo con tarjetas identificativas y lectores digitales que se instalarán en los contenedores.

Según la titular de Hacienda en el Ayuntamiento, Ángeles Ballesteros, el aumento en el hábito del reciclaje supondrá un "importante ahorro para las arcas municipales", dado que "al año destinamos 1,2 millones en gestión de residuos y la recogida selectiva reducirá esa cuantía de forma considerable".

De este modo, las Ordenanzas Fiscales para 2026 mantienen inalterables el IBI, el IAE, el Impuesto de Vehículos y tasas como las licencias urbanísticas, con la referida bonificación para VPO.