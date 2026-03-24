Alcalá (Sevilla) "ordena y refuerza" su proyección con una mesa de trabajo junto al sector turístico

El delegado de Turismo, en primer término, en la reunión con el sector turístico. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha celebrado una mesa de trabajo con agentes del sector para seguir avanzando en la elaboración del Plan Estratégico Sostenible de Turismo 2026-2029, un documento con el que el Gobierno municipal quiere fijar una "hoja de ruta clara" para fortalecer la posición turística de la ciudad y "aprovechar mejor todo su potencial".

El encuentro ha estado presidido por el delegado de Turismo, Christopher Rivas, que ha situado esta cita en el terreno de "la utilidad y de la acción política real; no cómo un trámite más, sino como un espacio para escuchar, contrastar y ordenar prioridades", informa el Consistorio en una nota de prensa.

En esa línea, el edil ha defendido que el trabajo que se está desarrollando debe servir para que Alcalá "cuente con una estrategia turística seria, útil y construida con quienes mejor conocen la realidad del sector, porque escuchar, ordenar prioridades y trabajar con una visión compartida es la mejor manera de aprovechar todo el potencial que tiene la ciudad".

Esa idea conecta directamente con el enfoque recogido en el borrador de intervención preparado para la jornada, donde se insiste en la necesidad de definir de manera ordenada y consensuada qué modelo de destino quiere construir Alcalá.

La mesa ha servido para poner en común el análisis desarrollado en los últimos meses, que ha combinado estudio técnico, entrevistas y cuestionarios de aportaciones, y para someter a contraste el diagnóstico realizado hasta ahora. Según la escaleta de la sesión, los objetivos eran claros: validar ese diagnóstico, identificar otros problemas y oportunidades, y recoger propuestas de actuaciones y proyectos que puedan incorporarse al futuro plan, detalla el comunicado.

Durante la jornada se ha presentado, además, el análisis DAFO turístico del destino y se ha abieto un debate participativo con el sector, vertebrado en torno a dos cuestiones principales: comprobar si el punto de partida refleja de forma fiel la situación turística actual de Alcalá de Guadaíra y sumar nuevas aportaciones que permitan enriquecer el documento estratégico.

Más allá del contenido técnico, Rivas ha destacado que la cita ha dejado un "mensaje político nítido" por parte de la Delegación de Turismo: "Alcalá necesita planificar su desarrollo turístico con más orden, más coordinación y más ambición. La ciudad cuenta con recursos, identidad y capacidad de atracción, pero convertir ese potencial en una verdadera palanca de desarrollo exige método, continuidad y una colaboración más estrecha entre administración y sector".