Alcalá (Sevilla) traslada espectáculos de la Noche en Blanco al Auditorio Riberas del Guadaíra por previsión de lluvias

Imagen de la fachada del Auditorio Riberas del Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado este viernes que los espectáculos para celebrar la Noche en Blanco en se trasladan al Auditorio Riberas del Guadaíra ante la previsión de lluvia para esta tarde noche.

Según ha detallado en una nota, a las 20,30 horas, la artista Laura Morales representará una pequeña pieza de danza contemporánea bajo el título de 'Un Dúo', y a las 21,00 horas, tendrá lugar un evento muy especial.

Asimismo, ha indicado que la Banda de Música de Alcalá, que tiene más de 160 años de historia, y la otra formación musical de la ciudad, la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad ofrecerán de forma conjunta un repertorio muy variado centrado en las bandas sonoras del cine.

Por su parte, el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha explicado que "debido al cambio de ubicación, el aforo es limitado hasta completarlo, ya que se ha tenido que tomar esta desición tras las lluvias anunciadas para esta noche".

Para finalizar, Rivas ha expresado que "Alcalá se suma a esta Noche en Blanco con danza, música, cine, y con el deseo que sea la primera de muchas más ediciones en las que la cultura vaya abriendo ese camino también en el área metropolitana de Sevilla", ha concluido.