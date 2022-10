El alcalde de Sevilla pedirá a la Junta un informe que "refleje" su apoyo a la sede de la Agencia Espacial en la ciudad

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha asegurado este viernes que la economía de Sevilla y Andalucía "se juegan mucho" con la candidatura de la capital andaluza para albergar la sede de la Agencia Espacial Española, un proceso que se ha abierto ya al publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los criterios que se valorarán para adjudicar la sede de este organismo estatal. Igualmente, ha confirmado que pedirá a la Junta de Andalucía un informe de respaldo a la candidatura hispalense --Huelva también ha expresado su intención de optar a esta sede-- en el que "refleje lo que verbaliza" en público, aludiendo al apoyo expresado en su momento por el consejero Rogelio Velasco, la Secretaría de Innovación del Gobierno andaluz y el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su visita institución al Ayuntamiento sevillano.

En declaraciones a los medios en un acto sobre fondos europeos, el primer edil socialista ha aclarado que "no hay nada decidido" sobre cuál será el espacio que se ofrecerá en la candidatura, una decisión que está "valorando" la comisión técnica que da forma al dossier que presentará la ciudad. Un dossier, ha vuelto a insistir, que será el más "sólido, de calidad y excelencia para que no haya ninguna duda por parte del Gobierno central a la hora de optar por la Agencia Espacial" para Sevilla.

No obstante, el alcalde ya anunció hace meses que se barajaban espacios tanto en el Parque Científico Tecnológico Cartuja como en el eje Naves de Renfe y CREA, en el barrio de San Jerónimo. La ubicación que se ofrezca tendrá que cumplir con los requisitos que ha planteado la comisión de evaluación creada por el Gobierno: 3.000 metros para albergar una plantilla de 60 trabajadores, a menos de una hora de un aeropuerto internacional con conexiones con Bruselas, París, Amsterdam, Roma, Frankfurt, Toulouse y Praga, y con una planta hotelera con capacidad demostrada. Como la intención del Gobierno es que la sede esté funcionando en el primer trimestre de 2023, "se valorarán muy positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones disponibles para ser ocupadas desde el inicio de dicho periodo".

"No estamos solos. Tengo el respaldo de las universidades, de las empresas, de los institutos de investigación y también de la Junta de Andalucía. Creemos que hay argumentos de sobra por historia, por el presente del ecosistema aeronáutico y aeroespacial de la ciudad y porque es un proyecto de Ciudad. Me siento muy seguro a la hora de presentar la candidatura porque tenemos argumentos muy sólidos", ha alegado Muñoz, que, no obstante, ha apuntado que "ni muchísimo menos estoy autocomplaciente porque esto se ha ganado".