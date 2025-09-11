El alcalde destaca los casi 40 títulos del Club Balonmano Playa Sevilla y ofrece el apoyo del Ayuntamiento al proyecto

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor los casi 40 títulos conseguidos por el Club Balonmano Playa Sevilla, equipo fundado en 2011, y ha tendido la mano del Consistorio para "llevar el nombre de Sevilla al éxito".

El primer edil, ha recibido este jueves a los integrantes del club, que tanto el equipo masculino como femenino están en la máxima categoría nacional, para felicitar, alentar y tender la mano del Ayuntamiento de Sevilla a este proyecto.

Desde que naciera (de forma oficial), han levantado casi 40 títulos, el más reciente el Campeonato de Andalucía este verano. Además, cuenta con una cantera que abarca 16 medallas del Campeonato de España y que forma a doce equipos diferentes.

El alcalde ha destacado que "estos logros no son solo números, son el resultado de su trabajo en equipo, de su implicación y de su orgullo por representar Sevilla". Así, ha tendido la mano del Ayuntamiento, que "os agradece llevar el nombre de Sevilla al éxito y por hacer cantera con los más jóvenes".