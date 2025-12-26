El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) defiende la "contundencia" del PSOE ante las denuncias de acoso a Francisco Salazar

Archivo - El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, interviene durante el acto público en la caseta municipal de Dos Hermanas. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

DOS HERMANAS (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Rodríguez García, ha defendido este viernes la "contundencia" con la que ha actuado el PSOE ante las denuncias de posible acoso sexual del exdirigente socialista, Francisco Salazar.

El primer edil ha respondido así en Pleno a la moción presentada por el PP para garantizar "la transparencia, la igualdad y la ejemplaridad" del municipio ante las denuncias e investigaciones sobre Salazar.

En el texto, los populares han reclamado una condena institucional ante cualquier conducta de acoso sexual, el compromiso de colaboración plena con la autoridad judicial y administrativa competente, y la publicación de las conclusiones de la comisión informativa y de la auditoría externa, en los términos legalmente permitidos.

Por su parte, el alcalde ha destacado que el "PSOE es el partido que más ha hecho por los derechos de las mujeres" y ha calificado los casos de acoso como "estructurales". "Tendremos que mejorar en reforzar ese órgano, pero somos el único partido con un órgano independiente con canal de denuncias", ha subrayado.

Asimismo, ha recordado que "no hay denuncia judicial". Por otro lado, ha criticado la posición del PP al que ha señalado de "dar clases de moralidad". Al respecto, ha lamentado la gestión de la formación con respecto al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. "El PSOE ha ofrecido sus votos para echarlo", ha indicado.

En esta línea, Rodríguez García ha tenido palabras para Juanma Moreno y sus declaraciones en una entrevista en El Español. "Se imaginan que el alcalde de Dos Hermanas hiciera esas declaraciones", ha afirmado.

La moción ha sido rechazada por los votos del PSOE que cuenta con la mayoría absoluta del Pleno. PP, Vox y Con Andalucía han votado a favor del texto.

Antes del Pleno, La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Ana Chocano, ha indicado que la moción persigue tres objetivos. En primer lugar, "tener clara la información sobre el sistema de contratación" de Francisco Salazar, una materia que como ha indicado "está bajo investigación de la UCO".

En una declaración ante los medios recogida por Europa Press, ha asegurado que también muestra su apoyo a las mujeres "que se han sentido agredidas" y que "han denunciado al partido presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas". Además, ha señalado que con la moción busca "defender el buen nombre de Dos Hermanas".