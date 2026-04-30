El alcalde de Sevilla afirma que "hasta hace dos días" al PSOE "no le interesaba" la ampliación de la Feria

Archivo - Calle Costillares en la Feria de Abril, próxima a las nuevas vías que se proyectan en el Real para acoger las más de 200 casetas previstas. - ROCÍO RUZ // EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que "hasta hace dos días" (28 de abril) al Partido Socialista "no le interesaba" el proyecto de ampliación de la Feria de Abril, que el portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha calificado de "fiasco" y ha afeado al regidor que "venda humo" al respecto. "Seguramente, ese interés llega cuando ya sabían que el Ministerio no tenía más remedio que dar el visto bueno".

Así se ha pronunciado el alcalde en respuesta a las críticas vertidas por el principal grupo de la oposición, en una antención a medios que ha tenido lugar en la Casa Consistorial. "Muñoz nos dice que, parece, que el Ministerio está a punto de contestar al Ayuntamiento de Sevilla diciendo que, efectivamente, esos suelos se pueden utilizar.¡Qué pena que María Jesús Montero --ex vicepresidenta primera del Gobierno-- antes de salir del Ministerio de Hacienda no anunciara eso 'a bombo y platillo'".

El alcalde ha puesto en el foco en el hecho de que esa predisposición del Ministerio, adelanta por Muñoz en una rueda de prensa, tenga lugar este jueves, "cuando se inicia la campaña electoral". "No sé cuánto tiempo llevamos hablando del proyecto, que este equipo de gobierno está impulsando, y el Partido Socialista solicita información sobre el mismo hace dos días".

Sanz ha remarcado que el expediente no estará a disposición del resto de grupos municipales hasta que no pase por Junta de Gobierno, el 8 o el 15 de mayo: "en ese momento, por supuesto, ellos tendrán acceso a ese expediente. Transparencia y claridad toda la del mundo", ha abundado.

"Ese interés al Partido Socialista le entra cuando ya sabían que el Ministerio no tenía más remedio que dar el visto bueno porque, como he dicho en otras ocasiones, no pretendemos cambiar el uso de esos suelos", ha concluido Sanz.