El alcalde de Sevilla anuncia nuevas convocatorias de ayudas plurianuales para rehabilitación de conventos e iglesias

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses, durante su visita a las obras del convento de Santa Inés. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este lunes, junto con el Arzobispado y la Cámara de Comercio, el convento de Santa Inés donde restaura la escalera del claustro del herbolario, una actuación que está siendo posible gracias a la financiación municipal a través del proyecto 'Sevilla Oculta'. En este cenobio, el regidor ha anunciado nuevas subvenciones para el próximo año, mediante la puesta en marcha de más convocatorias: una para los conventos de clausura y otra para el resto de inmuebles y templos de valor patrimonial que quieran acceder a estas ayudas.

Al respecto, desde la Gerencia de Urbanismo ya se trabaja en unas bases reguladoras que permitan una convocatoria "más adecuada" para la finalidad de los distintos proyectos de rehabilitación. Estas convocatorias tendrán carácter plurianual, en lugar de anual, para así favorecer a los plazos de ejecución de las distintas actuaciones y el impacto será mayor a lo que la cifra del crédito disponible del 2026 pueda llegar a dar lugar de forma aislada, informa en una nota de prensa.

Asimismo, Sanz ha destacado que "desde el Ayuntamiento llevamos tiempo trabajando en distintos proyectos para la restauración y rehabilitación de inmuebles singulares, como iglesias y conventos". Edificaciones catalogadas muchas de ellas como Bienes de Interés Cultural (BIC), "y siempre con los más elevados niveles de protección y que conforman el patrimonio histórico de la ciudad".

Sanz ha remarcado que 'Sevilla Oculta' es una "ambiciosa iniciativa" en la que también participa el Arzobispado y la Cámara de Comercio de Sevilla, que busca la preservación, valorización y modernización de los conventos de clausura femeninos de la ciudad. "Un proyecto que nace de la necesidad de garantizar la conservación de nuestros conventos y monasterios, no solo como bienes culturales de incalculable valor, sino como espacios vivos que forman parte esencial de nuestra identidad histórica, social y religiosa".

En este sentido, el alcalde ha comprobado in situ el avance de las obras en Santa Inés donde, con una inversión de casi 100.000 euros, se está realizando una actuación de "vital importancia" para el histórico inmueble puesto que esta escalera del claustro del herbolario del siglo XVI, conecta las galerías de la planta baja y de la planta superior "siendo por tanto un elemento estructural determinante del convento".

Sobre esta actuación, el regidor ha señalado que "después de la segunda fase de obras, a la que destinamos más de 26.000 euros, ahora se acomete una tercera intervención para la que se han destinado 73.000 euros. En ambas, fases, el Ayuntamiento ha hecho frente al 100% de la financiación de estas intervenciones".

OTRAS ACTUACIONES SIMILARES

Además, ya está en obras la primera fase de la restauración de la Capilla del Correo Mayor del convento Madre de Dios, que alberga problemas de humedad en muros y cubierta y que cuenta con una inversión de 27.000 euros.

La intervención, para la que el Ayuntamiento otorga ahora estas ayudas, se centrará por tanto en la reparación de las humedades de las cubiertas y, en una segunda fase, para la restauración del retablo que alberga.

MÁS DE MEDIO MILLÓN PARA CONVENTOS E IGLESIAS

El alcalde ha recordado que el Consistorio ha destinado en los últimos dos años 568.112 euro para la rehabilitación de este tipo de edificios singulares, de gran valor patrimonial y es que "ayudar a los conventos e iglesias sevillanos, tesoros patrimoniales, culturales e históricos de nuestra ciudad, es una prioridad para este equipo de gobierno.

En paralelo al proyecto de 'Sevilla Oculta', el Ayuntamiento ha destinado ayudas a la iglesia de San Gregorio (Hermandad Santo Entierro) y a San Nicolás de Bari: 160.000 euro para la fachada del Convento Mercedario anexo a la iglesia de San Gregorio; y una inversión de más de 282.000 euro a San Nicolás de Bari para la restauración de todos los elementos artísticos del Coro Alto de la iglesia.