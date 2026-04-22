El alcalde de Sevilla asegura que la final de Copa fue "razonablemente bien": "Se está trabajando para mejorar"

El alcalde de Sevilla, entre el jefe de Bomberos y el concejal de Seguridad Ciudadana, en su visita, esta semana, al operativo municipal en la Feria de Abril, en foto de archivo. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que la organización de la final de la Copa del Rey de fútbol, que tenía lugar este sábado en el estadio de la Cartuja, fue "razonablemente bien", aunque el entorno del recinto "presenta aún una serie de carencias en las que está trabajando tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento".

Así lo ha afirmado en una entrevista en Radio Sevilla, cuestionado tras las críticas de organizaciones de consumidores y usuarios acerca de la organización y celebración de dicho evento. "Quiero recordar que hace pocos años, que ya se nos ha olvidado, ese estadio estaba totalmente abandonado y gracias a una inversión importante que ha hecho la Junta vuelve a ser un referente cultural, musical y, sobre todo, deportivo de la ciudad".

Sanz ha señalado que "hay que seguir trabajando el tema de los accesos y el tema del entorno, cosa que ya está haciendo tanto la Junta como el propio Ayuntamiento", ha abundado al respecto. En otra entrevista en Canal Sur, recogida también por Europa Press, en relación con este mismo asunto, el regidor ha destacado el "buen funcionamiento" de los operarios del servicio municipal de limpieza (Lipasam), como ya hizo el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, este lunes en una rueda de prensa en el Consistorio.

En cuanto a la Feria de Abril, el alcalde ha destacado el hecho de que el mediodía de este martes fue la hora de mayor afluencia, según los datos ofrecidos por las cámaras dotadas con Inteligencia Artificial (IA) instaladas en el Real.

Sanz también ha agradecido la labor de los más de 3.000 empleados públicos durante la Feria, entre Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Lipasam, Tussam, Gerencia de Urbanismo y Parques y Jardines, entre otras áreas, "que llevan ya mucho tiempo trabajando, no solo esta semana, para que los sevillanos podamos disfrutar de una gran Feria".

El alcalde también ha valorado de forma positiva la nueva vía peatonal, prolongación de Pepe Luis Vázquez con acceso a Tablada, en lo que a la facilidad de las tareas de carga y descarga se refiere y en materia de seguridad, al contar con otro espacio de evacuación. "Estoy convencido de que no será la única salida que hagamos de la calle Pascual Márquez".

De un posible traslado de la Feria al Charco de la Pava, el alcalde ha afirmado que, en su opinión, "está más que descartado". "Perdería todo su sentido, toda su identidad. Para ir desde allí a Antonio Bienvenida tienes que coger una lanzadera".

MORANTE DE LA PUEBLA

Por último, en cuanto al estado de salud de Morante de la Puebla, tras el percance que tuvo en la Maestranza, Sanz ha reconocido que, después de visitar al torero en el hospital, le ha sorprendido "muy gratamente" verle "muy bien de aspecto y de ánimo".

"Se ha levantado y sentado en una silla. Me lo esperaba un poquito más desencajado, pero está magnífico, con un aspecto como si no le pasara nada". "Están (toreros) hechos de una pasta especial; espero que esté para la corrida del Corpus".