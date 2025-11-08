El alcalde de Sevilla asiste a la 59ª Regata Sevilla-Betis, que recupera su meta frente a la Torre del Oro

SEVILLA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este sábado a la Regata Sevilla-Betis, que en su 59ª edición ha vuelto a sus orígenes con la línea de meta situada frente a la Torre del Oro. En categoría absoluta masculina el Sevilla ha logrado la victoria, cortando así la racha de 14 triunfos consecutivos del Betis, desde 2011, ampliando su ventaja en el marcador histórico con un 31-28 a su favor. Por su parte, en categoría femenina el ocho de las verdiblancas sumó su octava victoria consecutiva, aumentando la distancia en el histórico hasta un 15-21.

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, Sanz ha destacado "la personalidad de esta prueba, un clásico, imprescindible en la agenda de grandes citas de la ciudad y ejemplo de deportividad"; "el derbi del río nos enseña cada año los grandes valores del deporte, la competitividad y la rivalidad con el compañerismo como prioridad, de ahí que en el Ayuntamiento tengamos tanto cariño a esta prueba y nos volquemos en apoyarla", ha subrayado.

Además de las categorías absolutas, también se han celebrado las regatas de aspirantes y veteranos, ambas sobre la distancia de 500 metros y en las que el Betis ha conseguido el triunfo en veterano másculino y aspirante femenino, y el Sevilla en veterano femenino y aspirante masculino.

Tras la finalización de las regatas se ha celebrado la entrega de premios en la que las tripulaciones ganadoras alzaban el característico 'cocodrilo', de 50 kilos de peso en categoría masculina, y la representación de un ocho con timonel, de 70 kilos, en femenina.