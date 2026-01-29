El alcalde de Sevilla destaca el papel de Simof como "motor económico y escaparate internacional para la ciudad"

Raquel Revuelta, Rossi de Palma, Vanesa Martín, la infanta Elena y Ágatha Ruiz de la Prada asisten a la inauguración de la Semana Internacional de la Moda Flamenca que se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. - Leandro Wassaul

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este jueves una nueva edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), que se celebra hasta el domingo 1 de febrero en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), y que reunirá a 120 firmas con la presentación de 1.550 trajes de flamenca a lo largo de cuatro intensas jornadas.

El primer edil ha destacado que SIMOF es una cita "ya imprescindible en el calendario cultural y económico de la ciudad, que volverá a convertir a Sevilla en capital internacional de la moda flamenca".

"SIMOF es mucho más que moda; es industria, es empleo, es cultura y es proyección internacional para Sevilla", ha señalado José Luis Sanz, quien ha destacado que "hablamos de un evento que genera actividad económica, atrae visitantes de alto valor añadido y refuerza una imagen de ciudad vinculada a la creatividad, la artesanía y la excelencia".

El alcalde ha subrayado también el papel de Fibes como sede estratégica para grandes eventos y ha manifestado que "contar con un espacio como Fibes nos permite albergar citas de primer nivel como Simof, consolidando a Sevilla como ciudad preparada para acoger grandes congresos, ferias y eventos culturales de alcance internacional".

"SIMOF es marca Sevilla, es talento, es creatividad y es futuro y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando eventos que generan riqueza, empleo y prestigio para nuestra ciudad", ha concluido Sanz.