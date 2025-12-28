El alcalde de Sevilla inaugura y cede locales a la Hermandad del Rocío de la Macarena "que llevaban años abandonados"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, cede nuevos locales a la Hermandad del Rocío de la Macarena. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este domingo, junto con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, los nuevos locales cedidos por el Ayuntamiento a la Hermandad del Rocío de la Macarena, unos espacios municipales "que llevaban años abandonados" y que ahora se transforman en un "importante foco" de actividad social, formativa y solidaria para el distrito Macarena.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, durante su intervención, el alcalde ha destacado que "es un día importante para Sevilla y, muy especialmente, para este entorno del Parque de los Perdigones", puesto que es un día "en el que demostramos que los espacios públicos cobran su verdadero sentido cuando se ponen al servicio de las personas, de la solidaridad y del bien común".

Por su parte, Sanz se dirigió al hermano mayor y a los miembros de la Hermandad del Rocío de la Macarena, así como a los vecinos del barrio, para subrayar que los quioscos reinaugurados "llevaban demasiado tiempo cerrados", motivo por el que "frente a ello, desde el Ayuntamiento hemos apostado por darles una nueva vida con un uso social que conectara con los valores de la ciudad"

En contexto, esta cesión administrativa gratuita por 30 años, y "hará posible un proyecto ambicioso, riguroso y absolutamente necesario" para la "revitalización" de este entorno del parque, "que estaba sin vida", ha señalado el primer edil.

Así, tal y como ha indicado la Administración local, los locales albergarán desde este domingo un almacén solidario, un centro de acompañamiento psicológico a familias, aulas de formación en idiomas, espacios de refuerzo escolar, convivencia vecinal e integración social.

En este sentido, el alcalde ha asegurado que serán "mucho más" que unos edificios municipales, puesto que se atenderán necesidades básicas, pero también será el lugar donde se generará "esperanza, oportunidades y futuro".

Además, Sanz ha destacado que este proyecto "no supone ningún coste para las arcas municipales", ya que la corporación asume íntegramente su puesta en marcha y funcionamiento, "demostrando una vez más su compromiso serio, responsable y transparente con Sevilla".

En relación, el regidor ha considerado que el gobierno municipal "cree firmemente en una Sevilla que no deja a nadie atrás, en el papel vertebrador de nuestras hermandades y en la necesidad de aprovechar cada recurso disponible para mejorar la vida de nuestros vecinos".

Finalmente, el alcalde ha subrayado que "donde antes había persianas bajadas, hoy hay puertas abiertas; donde hubo un proyecto fallido, hoy hay un proyecto de ciudad", y ha hecho extensible su agradecimiento a la Hermandad del Rocío de la Macarena, a los técnicos municipales y, especialmente, a los vecinos del barrio, "los verdaderos protagonistas de este espacio que hoy comienza una nueva etapa".