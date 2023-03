El alcalde de Sevilla sobre el Murillo de Abengoa: "No se mueve de Sevilla"

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha lanzado un "mensaje nítido" a las administraciones central y autonómica sobre el cuadro de Murillo 'San Pedro penitente', propiedad de Abengoa y que ha salido a subasta para que la multinacional haga frente a sus múltiples deudas. "El Murillo no se mueve de Sevilla. No de España ni de Andalucía. No se mueve de Sevilla".

Con estas palabras y en presencia del ministro Miquel Iceta, el regidor hispalense ha reclamado al Gobierno y a la Junta que arbitren las "medidas" necesarias para que esta obra no salga de la capital hispalense.

Por su parte, el ministro Iceta, que ha mantenido una reunión de trabajo con Muñoz en el Ayuntamiento, ha sostenido que en este asunto las dos administraciones "vamos de la mano" y el "compromiso es que se quede en Sevilla". No obstante, ha hecho una llamada a la prudencia ya que el cuadro está en estos momentos inmerso en una subasta a la que sólo ha acudido con una oferta la Fundación Focus.

La Fundación Focus, que tiene en depósito el cuadro, inscrito en el catálogo de Bienes de Interés Cultural (BIC), ha sido la única entidad que ha pujado por el cuadro. Asimismo, está abierta a negociar con la Seguridad Social, que tiene pignorada la pintura por una deuda de ocho millones de euros de la matriz y el grupo Abengoa.

El plazo para presentar ofertas por los bienes en liquidación de Abengoa concluyó el 24 de febrero. Los detalles sobre hasta cuándo y de qué forma presentar las ofertas se recogían en un documento que era taxativo: cualquier propuesta de adquisición que llegue después de las 14,00 horas del 24 de febrero "se tendrá por no realizada".