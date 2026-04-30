El alcalde de Sevilla pide el "cese fulminante" de Puente por las obras del Centenario: "No podemos pagar el pato"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en una atención a medios para informar de la paralización de las obras del Centenario. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha pedido este jueves el "cese fulminante" del ministro de Transportes, Óscar Puente, a raíz de la paralización de las obras en el puente del Centenario, que ha calificado de un "nuevo fiasco". "Los sevillanos no pueden pagar el pato de lo que están haciendo".

Así lo ha expresado el regidor en una atención a medios que ha tenido lugar en el Ayuntamiento, en la que ha informado del envío de una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respecto, una vez que se ha conocido que la UTE encargada de la obra ha renunciado, "lo que supone un nuevo jarro de agua fría para los miles de sevillanos que a diario tienen que sufrir los atascos que esta vía genera y cuyas obras deberían haber estado termninadas en 2023".

En la misiva remarca que, para hablar de esta y otras necesidades de infraestructuras, ha solicitado "en multitud de ocasiones" una reunión con el citado Ministerio, "encontrando hasta ahora la negativa a concederme una cita e incluso el bloqueo en redes sociales por insistirle".

Sanz abunda en la idea de que los sevillanos "no se merecen unas infraestructuras que no están a la altura de la capital de Andalucía y la cuarta ciudad de España". "Supongo que en estos días de campaña por las elecciones andaluzas vendrá a Sevilla. Le invito a atravesar en coche en hora punta el Centenario, y quizás así entienda la perentoria necesidad de terminar esta obra cuanto antes".

La carta termina con la solicitud de una reunión con el presidente del Ejecutivo central para tratar este tema y "otros asuntos vitales" para la ciudad y su area metropolitana.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, que ha utilizado el mismo calificativo para referirse a la paralización de los trabajos, al tiempo que ha apuntando que el coste inicial de las obras se ha "multiplicado y encarecido", de manera que "nos va a costar mucho más dinero al conjunto de los contribuyentes", mientras que "va a terminarse mucho más tarde de lo que estaba previsto".

Moreno ha añadido que es "sonrojante" lo que se ha conocido a través de los medios de comunicación: "Que la trama de Koldo, Ábalos y compañía, y no vemos quiénes más, también han querido participar en mordidas con esta gran infraestructura".