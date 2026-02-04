Alcalde de Sevilla pide precaución por el viento y asegura que la situación en Miraflores "está controlada"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el Centro de Control de Emasesa para conocer los efectos de la borrasca Leonardo en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido a la población que tenga especial precaución en la tarde de este miércoles por las fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, a consecuencia de la borrasca Leonardo que mantiene a la campiña sevillana en aviso amarillo por lluvia y viento hasta las 21,00 horas.

El Ayuntamiento ha gestionado un total de 179 incidencias, 39 relacionadas directamente con la borrasca, sin provocar daños personales, a excepción de un herido leve por un accidente en la Glorieta de los Marineros, según ha confirmado el primer edil en declaraciones a Europa Press.

El desbordamiento del Arroyo Miraflores ha provocado el corte total de la SE-20 y varios desvíos de tráfico en el barrio de Valdezorras. Sanz ha asegurado que se mantiene el corte en la calle Camino de los Indios y que tanto Policía Local como Protección Civil han estado vigilando el cauce del arroyo. "En principio está totalmente vigilado y controlado", ha afirmado el alcalde que ha indicado que no se espera que llueva mucho más en las próximas horas.

Sobre la situación de la SE-20, el primer edil ha insistido que las obras de reorganización y reajardinamiento están licitadas a la espera de poder empezar tras el paso de las lluvias. "Llevamos casi un mes esperando para poder empezar esa obra de reorganización, que desgraciadamente con este tiempo y este agua no se puede asfaltar ni se puede reorganizar nada", ha señalado.

"AGUA GARANTIZADA PARA CUATRO AÑOS"

Sobre la situación de los embalses, José Luis Sanz ha confirmado que continuan desembalsando todos los puntos de la red de Emasesa, cuya capacidad global está en torno al 97%. En esta línea, ha asegurado que Gergal y Melonares se encuentran al tope de su capacidad.

"En este momento, tendremos agua garantizada para cuatro años de consumo", ha afirmado el alcalde que ha descartado un cierre de las compuertas del Charco de la Pava con el río Guadalquivir al "estar lejos" de los 3.000 metros cúbicos por segundo de hace un año.

Los Depósitos de Retención de Aguas Pluviales (DRAP) almacenan un volumen de agua muy bajo: Kansas City almacena un 8% de su capacidad total, y Alameda un 3%.

El Ayuntamiento mantiene el Plan Territorial de Emergencias en Fase de Emergencia Local Nivel 1. Dentro del operativo, Sanz ha destacado el papel de 300 trabajadores de parques y jardines que están realizando diferentes labores de mantenimientos de los árboles de la ciudad.

En esta línea, ha señalado que se ha tenido que paralizar la recogida de las naranjas ante la situación de las lluvias. "Ahora mismo la prioridad del servicio de parques y jardines es otra, es el estar pendiente no ya de las ramas que se han caído de los árboles que se han caído, sino de las ramas que en este momento pueden estar a punto de caerse o de los árboles que pueden estar a punto de caerse", ha señalado.

Sanz ha querido mandar un mensaje de precaución a la población ante las rachas de viento previstas durante la tarde de este miércoles y el jueves.

"Mucha tranquilidad, responsabilidad, sentido común, evitar cualquier desplazamiento que no sea necesario, que estemos pendientes a la información que nos llega a través de los medios de comunicación, a través de los servicios de emergencia y, sobre todo, mucha, mucha precaución, pensando en el viento y pensando en esas grandes avenidas que tiene la ciudad de Sevilla, con esas grandes arboledas, que estemos muy pendientes, con mucho cuidado", ha concluido el alcalde.