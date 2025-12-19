El alcalde de Sevilla propondrá al Pleno que el jinete Luis Astolfi reciba la Medalla de la Ciudad

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al jinete Luis Astolfi - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado este viernes su intención de proponer al Pleno Municipal la concesión de la Medalla de la Ciudad al jinete Luis Astolfi, que ha definido como "uno de los más grandes deportistas que ha dado Sevilla en su historia que ha alcanzado un hito al alcance de tan solo los mejores, la participación en cuatro Juegos Olímpicos".

Según ha enmarcado el Consistorio en una nota, Sanz ha hecho este anuncio al jinete durante un acto que ha tenido lugar en el Real Club Pineda. Al hilo, ha destacado que "con este reconocimiento Sevilla salda una deuda pendiente con Luis Astolfi, uno de las más grandes figuras del deporte que ha dado Sevilla en su historia y que ha llevado el nombre de nuestra ciudad por todos los rincones del mundo".

El edil ha subrayado que Luis Astolfi es considerado un maestro de la equitación, a la par que ha apostillado que "ha logrado algo que solo está al alcance de los más grandes, hacer que lo difícil parezca fácil. Y además hacerlo ganándose el cariño y la admiración de todos, porque si Luis es un grandísimo jinete, aún es mejor persona, porque, como dicen sus compañeros y amigos, en toda su vida siempre está dispuesto a ayudar a todo el mundo".

Luis Astolfi Pérez de Guzmán nació en Sevilla en 1959 a los 11 años empezó a montar a caballo en el Real Club Pineda de Sevilla. A los 19 años dio el paso a las competiciones internacionales, logrando la medalla de bronce del Campeonato de Universitario en 1979 y los subcampeonatos del Mundial Universitario de los años 1980 y 1982.

En sus cuatro Juegos Olímpicos (Los Ángeles 84, Seúl 88, Barcelona 92 y Sidney 2000) ha logrado dos diplomas, en Barcelona donde fue 4º y en Los Ángeles 7º (ambos en la prueba de saltos por equipo).

Además, ha sido Campeón de España Absoluto, tres veces ganador de la Copa Internacional del Rey en sus más de 400 concursos nacionales y 100 internacionales.