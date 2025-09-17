El alcalde de Sevilla recibe a la cantera del Real Ciencias Rugby y reconoce el legado del club

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido este miércoles en la Casa Consistorial a los jugadores de la cantera del Real Ciencias Rugby Club Sevilla, en un encuentro cargado de reconocimiento al legado de un club "histórico" en la ciudad.

Fundado en 1972 en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla , el Real Ciencias celebra más de 50 años llevando el nombre de la ciudad a lo más alto del rugby nacional, siendo el primer equipo andaluz en destacar en este deporte y el único del sur de España que ha conquistado el título de Liga, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

Durante la recepción, el primer edil ha felicitado a los integrantes de la cantera por su dedicación y valores, destacando que "el club es culpable de atraer la afición por el rugby a Sevilla y de convertirlo en un referente educativo y de transformación social entre los jóvenes de la ciudad".

En este sentido, Sanz ha declarado que "este equipo de Gobierno se toma muy en serio el deporte en Sevilla, como demuestra la sustitución y renovación de múltiples instalaciones deportivas, entre las que se encuentran campos de rugby, que se encontraban abandonados".

Durante la recepción, los niños y entrenadores han transmitido "su pasión por este deporte y su ilusión por seguir avanzando", algo que el gobierno de Sanz "garantiza" a los equipos de la ciudad con subvenciones, como destacan los 2.600.000euro invertidos solo en este año en ayudas a clubes.