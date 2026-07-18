El alcalde de Sevilla reivindica el "impulso" a la construcción de vivienda pública en su presentación a la reelección

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y los candidatos municipales del PP a las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA/SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha acudido este sábado 18 en Santiago de Compostela a la presentación de los 52 candidatos que presentará el PP en las capitales españolas en las elecciones municipales del próximo 23 de mayo. Durante su intervención, Sanz ha destacado el "impulso" que la Administración ha dado a la construcción de vivienda en la capital andaluza.

En concreto, el primer edil ha comenzado su intervención invitando a la audiencia a visitar la ciudad para que conozcan "la Sevilla dinámica de hoy", según ha concretado el Consistorio hispalense en una nota. Asimismo, el alcalde ha destacado que en 2023, tras ocho años de Gobierno socialista, Sevilla "era una ciudad totalmente abandonada, bloqueada y paralizada".

Como ejemplo, el regidor ha señalado que en esos ocho años se construyeron 83 viviendas de protección oficial en la ciudad, "y no les dio tiempo a entregarlas todas, les pilló el toro". Por contra, el actual Gobierno municipal ha puesto en marcha más de 7.000 VPO, de las que más de 2.700 son promovidas por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla (Emvisesa), lo que convierte a Sevilla en "la capital andaluza de la vivienda protegida", ha destacado Sanz.

El alcalde ha subrayado que "Sevilla está en marcha, Sevilla avanza", pero ha lamentado el problema con el "déficit de infraestructuras que lastra este avance". El alcalde se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo para pedirle que cuando llegue a la Moncloa "seas el presidente que devuelva a Sevilla las infraestructuras que Sevilla necesita". "Mientras, el Partido Popular va a seguir trabajando para que seamos la mejor ciudad del mundo para vivir, para visitar, para trabajar y para invertir", ha concluido Sanz.