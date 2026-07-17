El alcalde de Sevilla visita la instalación de 23 nuevos centros de transformación en barrios afectado por cortes de luz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visitando el nuevo centro de transformación del barrio de Palmete - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este viernes junto con el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez Durán, las obras de instalación de uno de los 23 nuevos centros de transformación que la compañía está instalando para reforzar la red eléctrica y la calidad de suministro eléctrico en diferentes barrios de la ciudad, afectados por cortes de luz.

Según han detallado el Consistorio y la compañía en una nota de prensa, la visita se ha desarrollado en el barrio de Palmete, donde Endesa instaló el pasado 23 de junio el armazón del casetón que alberga el primero de los tres centros de transformación que instalará en esta barriada sevillana, que registra problemas de suministro.

Tras la instalación del centro de transformación, los técnicos de Endesa están trabajando en las canalizaciones para la instalación de más de 2,2 kilómetros de nuevo cableado de media y baja tensión que permitirá conectar el centro de transformación con las viviendas, gracias a dos máquinas transformadoras de 630 kVA cada una.

A esta nueva potencia se unirá la que aporten los otros dos nuevos centros de transformación que Endesa instalará en este barrio a lo largo de este año fruto del acuerdo con el Consistorio, alcanzando los 3.780 kVA de nueva potencia, es decir energía como para más de 2.200 viviendas hogares más en una zona donde no hay crecimiento poblacional ni nuevas viviendas en construcción.

En este contexto, de los 23 nuevos centros de transformación, Endesa ya ha colocado ocho de ellos en uno en Polígono Sur, uno en Palmete, otro en Padre Pío, dos en Polígono Store, y tres en Polígono Carretera Amarilla. Cada uno ha sido instalado con una grúa especializada debido a sus dimensiones y peso de 25 toneladas.

En este sentido, se instalarán en total más de 12,6 kilómetros de cableado de media y 67,2 baja tensión para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total será de 26.640 kVAs, es decir, que podrían abastecer a 13.200 nuevos clientes o incluso a nueve hospitales como el Macarena.

Los nuevos centros de transformación se unen a otros instalados en la ciudad fruto de acuerdos con el Ayuntamiento en 2022 y 2025 con la cesión de diferentes ubicaciones para la instalación de otros 25 nuevos centros de transformación. Gracias a estas instalaciones se ha llegado a duplicar, e incluso triplicar, la potencia energética en algunos barrios como Cerro Amate, Torreblanca o Palmete.