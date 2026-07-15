La Algaba (Sevilla) mantiene la autorización para instalar televisores en terrazas durante la final del Mundial

Archivo - Aficionados de la Selección siguen un partido de fútbol desde una terraza de veladores en foto de recurso - AYUNTAMIENTO - Archivo

LA ALGABA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla) mantiene, con motivo de la final del Mundial de fútbol, la autorización excepcional para la instalación de televisores en las terrazas de los establecimientos hosteleros del municipio, "una medida que el Consistorio ha venido aplicando desde el inicio del campeonato para que vecinos y visitantes puedan seguir los partidos en un ambiente de convivencia y apoyo a la Selección española".

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con uno de los principales motores económicos de la localidad, respaldando a la hostelería y al comercio local mediante una actuación que contribuye a dinamizar la actividad económica y favorecer la vida social en las calles del municipio durante un acontecimiento deportivo de especial relevancia, explica en un comunicado.

Frente a otras fórmulas de seguimiento colectivo del evento, el Ayuntamiento ha apostado durante todo el campeonato por acercar el Mundial a los establecimientos hosteleros del municipio, favoreciendo que la actividad económica y la afluencia de público reviertan directamente en los negocios locales.

La continuidad de esta autorización para la gran final supone un paso más en esa línea de apoyo al sector, consciente del importante papel que desempeña como generador de empleo, actividad económica y espacio de encuentro para la ciudadanía.

La medida se desarrollará respetando la normativa vigente y las normas de convivencia ciudadana, garantizando un uso responsable del espacio público y compatibilizando el disfrute del acontecimiento con el descanso y el bienestar del conjunto de la ciudadanía.

Con esta actuación, el Ayuntamiento vuelve a poner de manifiesto su compromiso con el comercio de proximidad y la hostelería, impulsando iniciativas que fortalecen el tejido económico local y permiten que esta cita deportiva internacional se traduzca también en oportunidades para los negocios del municipio.