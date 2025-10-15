La Algaba (Sevilla) pide medidas judiciales "contundentes" por los "robos persistentes" de cableado de alumbrado público

Reunión de Policía Local y Guardia Civil con el Gobierno local para abordar los continuos robos de cableado del alumbrado público. - AYTO. DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Consistorio de La Algaba (Sevilla) ha solicitado medidas judiciales "contundentes" por los "robos persistentes" de cableado de alumbrado público en el municipio. Así se ha puesto de manifiesto en el marco de una reunión de coordinación mantenida entre representantes del Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil, en la que también se ha puesto de manifiesto los robos de materiales de contrucción a diversos empresarios locales.

"A pesar de las diligencias llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como la colaboración ciudadana, la situación no ha logrado revertirse satisfactoriamente. En este contexto, se ha procedido en tres ocasiones a la detención de un individuo vinculado a estos hechos como presunto autor, quien tras ser puesto a disposición judicial, ha quedado en libertad, circunstancia que ha propiciado la reiteración de su actividad delictiva", señala el Gobierno local en una nota de prensa.

En este sentido, el equipo de gobierno afirma que "no se descarta la posible existencia de una banda organizada dedicada a la comisión de estos ilícitos, motivo por el cual se insta a profundizar en la investigación para su desarticulación". El Ayuntamiento de La Algaba, "consciente de la gravedad de estos hechos", ha apelado a la ciudadanía para que mantenga activa su colaboración mediante la aportación de información relevante que facilite la actuación policial.

Asimismo, el Consistorio solicita a la autoridad judicial que, en el ejercicio de sus funciones, adopte las medidas cautelares y sancionadoras "más severas contempladas en el ordenamiento jurídico", con el fin de "garantizar la seguridad pública y prevenir la continuidad de estos delitos".