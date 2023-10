Aljarafesa emite un nuevo bando por la sequía para reducir el consumo de agua en un 10% en 31 municipios sevillanos

SEVILLA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Municipios del Aljarafe, Aljarafesa, ha aprobado un nuevo bando al haber entrado en vigor el pasado sábado nuevas medidas restrictivas para los usos del agua en la comarca como consecuencia de la bajada de las reservas en los embalses. En respuesta a la declaración de entrada en fase de emergencia por sequía, la Mancomunidad ha dado el visto bueno a un nuevo bando con el objetivo de reducir el consumo de agua en un 10%.

Estas medidas están dirigidas a la totalidad de la población y entrarán en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha aclarado la Mancomunidad en una nota de prensa este lunes. Aljarafesa abastece a alrededor de 350.000 habitantes de 31 pueblos de la comarca sevillana del Aljarafe. El nuevo bando mantiene las medidas ya en vigor desde el 3 de octubre de 2022 para limitar el uso de agua potable en diversos ámbitos.

Estas medidas incluyen la prohibición del riego de zonas verdes o jardines, tanto públicos como privados. También se prohíbe el riego o baldeo de calles, plazas, así como el llenado de piscinas que no cuenten con sistemas de recuperación y circuito cerrado, ya sean públicas o privadas.

Además, se prohíbe el uso de agua potable para el lavado de todo tipo de vehículos a menos que sea realizado en establecimientos que tengan ésta como actividad primordial. También se ha ampliado la prohibición al llenado y rellenado de fuentes ornamentales, o cualquier actividad de exorno o festiva.

En cuanto al uso de agua no potable, en el caso de riego en las que se utilice agua no potable para su mantenimiento, será obligatorio colocar carteles en espacios y vehículos en los que se indique "Uso de agua no potable". Por último, y a fin de fomentar el uso responsable del agua, se ha instado a todos los usuarios del ámbito doméstico a adoptar medidas de control y uso eficiente del agua.