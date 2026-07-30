El presidente de la Diputación y el rector de la UPO atienden a los medios para informar del acuerdo de colaboración sobre la Flora Tristán - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, en su intento de buscar fórmulas de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en lo que a la residencia Flora Tristán se refiere, después de que su continuidad estuviera en el aire por el elevado coste de su rehabilitación, destinará un millón de euros al citado proyecto, que es el montante presupuestado para la intervención.

Así lo ha expresado su presidente, Javier Fernández, en una atención a medios, después del Pleno ordinario de la Diputación, celebrado este jueves, 30 de julio, en el que se ha aprobado un plan extraordinario cifrado en 100 millones de euros ('Sevilla de Cien'), en el que se incluye la partida para la citada residencia universitaria. Las obras está previsto que comiencen el próximo día 17 de agosto y se confía en que para el inicio del curso 27/28 estén finalizadas.

El presidente de la Diputación y el rector de la UPO, Francisco Oliva, han estado estas últimas semanas ultimando un punto de encuentro para ayudar a la universidad al respecto ante los "problemas de financiación del gobierno andaluz", que ha motivado, en palabras del mandatario provicial que la Olavide "no tenga capacidad financiera para poder invertir y poner al día esa residencia, que es más que una residencia".

De este modo, en septiembre --ha continuado Fernández-- se firmará un convenio específico para las transferencias económicas que hagan realidad este proyecto "de una de las dos universidades públicas sevillanas, por las que la entidad provincial viene apostando desde la cercanía, el trabajo y la utilidad de la política".

Por su parte, el rector de la UPO, en esa comparecencia conjunta, ha agradecido a la Diputación esta iniciativa: "Teníamos un problema muy importante con la Flora Tristán, que tiene más de 20 años, y no teníamos dinero para renovar esas instalaciones". Oliva ha señalado que "este año, todo el sistema universitario andaluz ha arrojado un déficit estructural, lo que pone de manifiesto que hay una situación de infrafinanciación real de las universidades públicas, hecho que nos ha impedido hacer con recursos propios esta obra".

Acerca de la obra en sí, el rector ha adelantado que se comenzará "abriendo dos de los siete portales que tiene la residencia. El 17 de agosto ya están preparados los contratos para esta primera fase y, luego, a lo largo de octubre, habrán finalizado esas obras y comenzaremos el curso académico al menos con dos de los portales abiertos". El resto del proyecto se hará a lo largo del año para que, de cara al curso 27-28, la residencia "vuelva a estar a pleno rendimiento".

La actuación responde a la necesidad de acometer con carácter urgente diversas actuaciones destinadas a garantizar la seguridad de las personas usuarias, el cumplimiento de la normativa vigente y la continuidad de la actividad residencial y social desarrollada en el Complejo Universitario Flora Tristán, ante el deterioro de sus instalaciones y las deficiencias detectadas en materia de seguridad, protección contra incendios, instalaciones eléctricas y accesibilidad.

Dicho proyecto permitirá acometer las actuaciones prioritarias necesarias para garantizar la seguridad y operatividad del complejo, contribuyendo a preservar un equipamiento universitario y social estratégico, que facilita el acceso a la educación superior de jóvenes de los municipios rurales y de menor capacidad económica de la provincia, al tiempo que desarrolla un proyecto de intervención social en el Polígono Sur de Sevilla con impacto directo en la ciudadanía y la cohesión social.

La fórmula para inyectar ese millón de euros no es otra que una partida dentro de ese plan extraordinario, si bien habrá que hacer un convenio específico. "Si hemos conseguido aportar a una universidad pública, nos damos por útiles", ha destacado Fernández.

De su lado, Oliva ha reconocido que este día es uno de los más felices como rector. "Teníamos un problema muy importante, hay que hablar en pasado, pero no teníamos dinero. La Flora Tristán es mucho más que una residencia al estar en un barrio delicado". El rector ha afirmado que estará "eternamente agradecido" al presidente de la Diputación por su liderazgo en este tema: "Sin él, no hubiera sido posible. Ha comprobado que se trata de un proyecto de los que transforma la sociedad", ha abundado.

MUÑOZ CELEBRA LA INVERSIÓN DE LA DIPUTACIÓN

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha celebrado la inversión de este millón de euros anunciada por la Diputación, una actuación que permitirá garantizar la continuidad de un proyecto educativo y social de referencia para la ciudad.

"Flora Tristán no es sólo una residencia universitaria. Es uno de los mejores ejemplos de cómo la universidad puede contribuir a transformar la realidad de un barrio como el Polígono Sur y generar oportunidades para cientos de jóvenes", ha señalado Muñoz en una nota de prensa.

En este sentido, el dirigente socialista ha recordado que hace apenas unas semanas visitó la residencia y reclamó una solución que permitiera mantener vivo este proyecto, compatibilizando las obras con la actividad del centro y evitando que se perdiera una iniciativa con más de dos décadas de trayectoria social y universitaria.

Para Muñoz, el anuncio de Diputación "va en la buena dirección" porque permite responder a una necesidad urgente y garantizar la continuidad de una residencia que, además de ofrecer alojamiento asequible a estudiantes, desarrolla un importante trabajo de intervención comunitaria en el Polígono Sur.

"Cuando una administración invierte en educación, en igualdad de oportunidades y en cohesión social nunca está haciendo un gasto; está construyendo futuro", ha afirmado. Muñoz ha destacado también el compromiso de la Diputación con la Universidad Pablo de Olavide y con los estudiantes de la provincia, especialmente en un momento en el que las universidades públicas afrontan importantes dificultades para financiar inversiones extraordinarias.

INFORME DE UNA AUDITORÍA EXTERNA

La Universidad Pablo de Olavide ha trabajado con el informe de una auditoría técnica externa, así como una preauditoría y los informes parciales previos que se han ido sucediendo desde abril de 2024 sobre los graves defectos infraestructurales del inmueble en el que se sitúa la residencia Flora Tristán.

En el informe técnico final se ha presentado deficiencias estructurales y se señalan las actuaciones necesarias. De los 39 ítems referidos a instalación eléctrica, protección contra incendios, abastecimiento de agua y saneamiento, ocho reclaman una intervención muy urgente, 15 aluden a riesgos mayores y 16 a cuestiones leves.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide, celebrada el pasado 22 de junio, se decidió unánimemente que no se iba a ofertar plazas en el complejo residencial hasta haber realizado las obras que garanticen la plena seguridad, salubridad y habitabilidad del inmueble.

Desde que la Universidad Pablo de Olavide recibió el informe definitivo sobre las carencias del edificio y la necesidad de acometer las obras, este asunto ha sido prioritario para el rector Francisco Oliva. Consciente de la importancia de la Flora Tristán en el barrio del Polígono Sur y comprometido con los proyectos sociales que desarrolla, el rector ha mantenido reuniones con asociaciones e instituciones de las administraciones local, autonómica y estatal para recabar la financiación necesaria para acometer la obra.