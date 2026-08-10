Andalucía suma 26 casos de Virus del Nilo tras detectar cinco nuevos en la provincia de Sevilla

Archivo - Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado cinco nuevos casos de Fiebre del Nilo Occidental en la comunidad, con lo que ya son 26 los diagnosticados esta temporada. Se trata de un caso en Almensilla, uno en Dos Hermanas, uno en Palomares del Río y dos en Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Según ha confirmado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, a las 9,30 horas de este lunes, ha finalizado la alerta en Torredonjimeno (Jaén), tras ser decretada el pasado 7 de agosto. De los 26 casos registrados, se ha contabilizado una curación, una defunción y 24 provisionalmente favorables. Además, 19 han sido casos leves, mientras que siete de los casos han supuesto una enfermedad neuroinvasiva.

Asimismo, la totalidad de los casos se han concentrado en la provincia, siendo afectados los siguientes municipios: Almensilla (1), Aznalcázar (2), Bollullos de la Mitación (1), Coria del Río (4), Dos Hermanas (4), Palomares del Río (3), La Puebla del Río (4), Sevilla (1), Villamanrique de la Condesa (6)

Se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 358 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 110 casos de meningitis víricas. En el cribado de donantes de sangre, entre el 1 de junio y el 9 de agosto, se han realizado 3.039 determinaciones.

Actualmente, son 20 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Salobreña (Granada); Lopera (Jaén); Fuengirola (Málaga); Mijas (Málaga): Las Lagunas; Málaga (Málaga): Campanillas; Almensilla (Sevilla); Aznalcázar (Sevilla); Benacazón (Sevilla); Bollullos de la Mitación (Sevilla); Castilblanco de los Arroyos (Sevilla); Constantina (Sevilla); Coria del Río (Sevilla); Dos Hermanas (Sevilla); Gelves (Sevilla); La Puebla del Río (Sevilla); Mairena del Aljarafe (Sevilla); Palomares del Río (Sevilla); San Juan de Aznalfarache (Sevilla); Sevilla (Sevilla) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

SEGUIMIENTO EPIDEMIOLÓGICO

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias pide tanto a las administraciones competentes como a la ciudadanía adoptar medidas de protección y prevención, pensando especialmente en las personas vulnerables, centradas fundamentalmente en evitar la picadura del mosquito. Este recordatorio adquiere especial importancia en aquellos municipios en los que se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.