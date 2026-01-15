Anne Igartiburu llega este viernes a Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con la charla 'Vivir en coherencia con tus valores'

Cartel de la conferencia de Anne Igartiburu. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La comunicadora Anne Igartiburu va a realizar este viernes la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) dentro del segundo ciclo de conferencias 'Conversaciones de Vida: elige ser feliz', dentro del ámbito del coaching centrada en el desarrollo humano y el autoconocimiento.

El Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra acoge este ciclo que cuenta con testimonios de prestigiosos conferenciantes motivacionales del país que tiene como objetivo ofrecer herramientas a la población para gestionar emociones y aprender a vivir mejor, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad.

Este segundo ciclo cuenta con coaches como Joan Garriga, Borja Vilaseca, Manu Sánchez, Patri Psicóloga o David Corbera. "Todos ellos formulan ante el público sus teorías y propuestas para vivir con más serenidad, gestionando de forma más eficiente los vínculos familiares y conflictos, y tomando decisiones para el bienestar personal y colectivo".

El encuentro de este viernes se propone con Anne Igartiburu, una comunicadora "muy conocida por sus apariciones en televisión, pero que trabaja especialmente en los últimos años en divulgar una de sus grandes pasiones: el desarrollo humano y el autoconocimiento".

El Consistorio ha destacado que a través de sus redes sociales, con más de 500.000 seguidores, la comunicadora comparte charlas, aprendizajes y contenidos que aportan valor al camino del crecimiento personal. Es Coach Certificada PCC por ICF desde hace más de 12 años y se ha formado con destacados profesionales del ámbito emocional y psicológico.

Las conferencias de Anne Igartiburu "se centran en el desarrollo personal, la comunicación consciente, la coherencia con los valores, el liderazgo humano y la motivación. A través de una narrativa cercana y honesta, integra aprendizajes vitales, reflexiones profundas y herramientas aplicables para impulsar cambios transformadores".

El ciclo, que comenzó en septiembre y se desarrolla hasta finales de enero, entra en su última fase. La siguiente conferencia será el próximo 23 de enero con David Corbera, terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional.