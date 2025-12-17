Antígona Márquez aborda en un libro la leyenda del 'Jabato' de La Puebla de los Infantes (Sevilla)

Antígona Márquez, en el centro, aborda en su último libro la leyenda del 'Jabato' de La Puebla de los Infantes. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes y diputado provincial, José María Rodríguez, ha presidido el acto de presentación del libro titulado 'Jabato, el bandolero alegórico. Historia oral de una leyenda', del que es autora Antígona Márquez, quien ha querido preservar del olvido "la leyenda más identitaria" del municipio, una de las tradiciones orales más célebres de la comarca de la Sierra Morena.

En la presentación del libro han estado también presentes el concejal de Festejos y Turismo, Miguel Martínez, encabezando la representación municipal, así como asociaciones locales y foráneas, vecinos y otros autores e interesados en la tradición oral procedentes de diferentes lugares de la geografía española, informa la Diputación en una nota de prensa.

Según ha explicado la autora, "aspiro con este libro a reescribir la historia del personaje, preservando su esencia en la búsqueda incansable del verdadero origen de la leyenda, sin falsas veleidades y con el rigor histórico que merece". Un volumen que va de la tradición oral a los estudios historiográficos y que pone en valor el Patrimonio Oral de La Puebla de los Infantes, la memoria histórica de la gente, del recordatorio popular.

Una de las peculiaridades de este libro es que contiene cuatro prólogos de excepción, escritos por diferentes personalidades científicas y artísticas: Carmen Pinedo Herrero, doctora en Historia del Arte; Sergio García-Dils de la Vega, arqueólogo municipal de Écija y espeleólogo; Vicente Castaño Torres, director-conservador del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla, y Alberto Bernabé Salgueiro, doctor en Antropología. La portada es obra de la artista granadina Rosa María Rodríguez Tejera.

Esta obra ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la Puebla de los Infantes con la Diputación de Sevilla, ya que ha sido editado y publicado en la Imprenta provincial, dos entidades a las que la autora ha agradecido, así como a las personas colaboradoras de manera desinteresada, "para que este libro sea lo que es, un libro que se extiende a los imaginarios que nos hablan y caminan y donde resuenan los ecos del valor de la memoria".

Una obra que aporta, por primera vez, rigor histórico a un complejo entramado ficticio, casi diluido por el tiempo, mediante un exhaustivo trabajo de investigación llevado a cabo por la autora desde 2019, a partir de fuentes documentales que exploran el origen de este personaje y su leyenda, un astuto bandolero o salteador de caminos apodado 'Jabato', que asaltaba a pañeros por el caminos que unía La Puebla de los Infantes y Constantina y que hacía uso del engaño: el 'trampantojo' de colocar muñecos de trapo, para fingir que no actuaba solo durante el asedio.

En este ensayo se rescatan las diferentes variaciones de esta historia oral, donde descubrimos, entre otros misterios, la extensión de su leyenda a otros municipios como Constantina y Villanueva del Río y Minas. No obstante, la leyenda es oriunda de La Puebla de los Infantes.

Antígona Márquez Pascual, sevillana de nacimiento, es psicóloga con formación en neuropsicología geriátrica. Desde 2018 es colaboradora y socia del proyecto 'Conoce Tus Fuentes', desarrollado por el Instituto Universitario de Investigación del Agua de la Universidad de Granada. Articulista en varias publicaciones históricas y culturales de la comarca de Sierra Morena de Sevilla, colabora, entre otros medios, en la revista de verano de la Asociación Cultural Gertrudis Gómez de Avellaneda, de Constantina, y ha sido guía de turismo del Ayuntamiento de La Puebla de los Infantes.

Ha traducido la obra de Robert Dundas Murray 'Ciudades y tierras salvajes de Andalucía' (2024, editorial Nazarí) y es autora de 'Pensamiento, memoria y reflexión. Rvdo. Sr. D. Miguel Rastrojo Romero: siete sesiones con un sacerdote' (2024), editado por Diputación de Sevilla con la colaboración del citado Consistorio.