Antonio del Castillo ve "miedo al fracaso en una nueva búsqueda" de Marta y está "decepcionado" con la Policía

SEVILLA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, la joven por cuyo asesinato en 2009 fue condenado Miguel Carcaño a 21 años y tres meses de cárcel, ha manifestado este miércoles que a su juicio, la posición de la Policía Nacional ante su petición de acometer una nueva búsqueda del cadáver de su hija en el entorno de un pozo de los terrenos de Majaloba, una zona ya anteriormente rastreada por la Policía Nacional y por familiares y allegados de la víctima, deriva del "miedo al fracaso", mostrando así su "total decepción" con la Policía.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Antonio del Castillo ha explicado que el planteamiento de esta nueva búsqueda del cadáver de su hija deriva de una descripción manifestada por Miguel Carcaño, que ha trasladado hasta siete versiones diferentes de los hechos, exponiendo que el mismo "hablaba de un camino flanqueado por dos árboles" a la hora de aludir al lugar donde habría sido ocultado el cuerpo de la víctima, que a lo largo de los años ha sido buscado en diversas localizaciones como el río Guadalquivir o Camas, merced a la evolución del caso.

"Buscando y cotejando mapas de 2022 y 2009", según Antonio del Castillo, la familia de la víctima pudo localizar "ese camino" mencionado por Carcaño, comprobando 'in situ', según asegura, que en dicho enclave "coinciden todas las indicaciones" manifestadas por Carcaño en aquella versión. Así, ha aludido a una "gasolinera, palmeras y luces", con un grado de coincidencia "mayor" que en anteriores búsquedas por la zona.

ÉL MISMO BUSCÓ "A PALA"

Él mismo, según ha narrado, acometió excavaciones "a pala, sin llamar atención", extrayendo "piedras, ropa y trozos de yeso", hasta quedar patente que "había que meter una máquina excavadora" para obtener resultados, con lo que meses atrás, en septiembre, la familia habría trasladado sus "sospechas" sobre esta localización a la Policía Nacional, obteniendo la promesa de que los agentes "iban a buscar" en el citado enclave.

Pero tras aquella promesa del pasado mes de septiembre, según expone, han transcurrido los meses y el pasado viernes visitó de nuevo la zona, comprobando que "sigue peor, porque la usan de basurero", extremo que le llenó de "indignación", hasta manifestar sus quejas en las redes sociales.

La Policía Nacional, de su lado, especificaba recientemente que este lugar "se encuentra situado en una propiedad privada y se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación".

LAS GESTIONES DE LA POLICÍA

Ahora que el cultivo "ya ha sido recolectado", según la Policía Nacional, los agentes esperan "obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad" de que las labores de rastreo arrojen un resultado "positivo".

"En cuanto se concreten estas gestiones, se procederá a dar cuenta a la Autorizad Judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda", señala la Policía Nacional.

"NO SÉ QUÉ PROBLEMA MÁS PUEDE HABER"

Ante ello, Antonio del Castillo ha dicho que le consta que los investigadores han "hablado" con el dueño de los terrenos, considerando que es suficiente contar con su "palabra" para acceder a los terrenos. "No sé qué problema más puede haber".

"No voy a dar un punto de localización donde yo no tenga esperanzas", ha defendido Antonio del Castillo, asegurando que sus propuestas en cuanto a las búsquedas "siempre" están sustentadas por la "lógica" y que a su juicio, en la Policía Local cunde el "miedo al fracaso a una nueva búsqueda, de que no aparezca nada y que todo el mundo se entere" de ello.

"Que no prometan si no van a cumplir. Si tienen miedo al fracaso, que me dejen a mí", ha dicho tras manifestar que la Policía Nacional le habría pedido que detuviese sus búsquedas a título particular. Así, Antonio del Castillo ha aseverado que está "totalmente decepcionado" con la Policía Nacional.