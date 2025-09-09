Aparece un cisne muerto en el parque de los Príncipes, el primer ave de la zona, y otro en el de Miraflores

Archivo - Tres cisnes pasean por los alrededores de la Plaza de España, en el entorno del Parque de Maria Luisa. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha confirmado este viernes la aparición de dos nuevas aves muertas en el contexto del foco de grive aviar que atraviesa la ciudad, en concreto dos cisnes, uno de ellos en el Parque de los Príncipes, el primer caso que registra la zona, y el segundo en el Parque de Miraflores.

En declaraciones a la prensa, Rincón ha explicado que, por el momento, no contempla el cierre de estas zonas y que se procederá a la clausura de los parques cuando se detecte una "muerte masiva de aves" y conforme a los criterios de las autoridades sanitarias.

Así, ha argumentado que no se puede "privar" a los vecinos del uso de los parques de la ciudad, dado que "no en todos los parques hay avifauna" y ha afirmado estos espacios son "salud" para los convivientes, aunque ha recordado que, en caso de encontrar un ave muerta, deben dar aviso a las autoridades competentes, que procederán a la retirada del animal y desinfección del espacio.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha insistido en que el Ayuntamiento "no tiene un protocolo contra la gripe aviar" y que, por ello, sigue las indicaciones de las autoridades sanitarias, en concreto de las consejerías de Salud, Agricultura y Medio Ambiente.

Por último, Rincón ha señalado que los episodios registrados en la capital hispalense se enmarcan en un foco de gripe aviar en Andalucía, España y Europa, una situación que ha calificado de "incontrolable" y que, según ha advertido, "se está complicando por momentos".