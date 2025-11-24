Aparece un nuevo socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas (Sevilla): "El municipio va a quedar muy aislado"

Socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha indicado este lunes la aparición de un nuevo socavón en la carretera A-476, concretamente en el kilómetro 1,2. Esta vía permanece cortada al tráfico por los graves daños ocasionados por la borrasca Claudia a finales del mes de octubre.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este socavón ha aparecido en un punto distinto al que sufrió afecciones por la borrasca. Ha indicado que el delegado territorial ha confirmado un proyecto de "urgencia" que empezará "en un par de días".

En esta línea, Domínguez ha pedido a la Junta que comiencen "inmediatamente" con las obras y que busquen alternativas para el acceso al municipio. "Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado, ya que no pueden entrar vehículos pesados, ya que tenemos problemas ya con el corte de la A-476", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que la aparición de este nuevo socavón, confirma "el grave deterioro y abandono" de esta vía. "No podemos permitir que el municipio siga partido en dos. Exijo a la Junta una intervención inmediata, completa y con recursos suficientes. Ya no valen parches", ha destacado.