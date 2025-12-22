Aplazada al 2 de enero la Tiny Box Solidaria del Icónica Sevilla Fest por las lluvias previstas este martes

Archivo - El grupo musical SFDK durante su concierto de despedida, en el WiZink Center. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado el aplazamiento de la Tiny Box solidaria prevista para este martes 23 de diciembre al viernes 2 de enero en la Alameda de Hércules.

Según ha indicado la organización en una nota, se ha tomado la decisión debido a la lluvia y a la tormenta eléctrica previstas para la jornada del martes.

Asimismo, ha señalado que "en breve" se va a informar del cartel de artistas que participaran "según la disponibilidad de agenda". Estaba prevista la presencia de SFDK, Raule, El Duende Callejero, Laura Gallego, El Arrebato, O'Funk'illo, Rafa Almarcha, Elfos del Rocío, entre otros.

Icónica ha indicado que la única condición para asistir es que las personas que se acerquen entreguen un juguete, nuevo o en buen estado, con el objetivo de "llevar la ilusión de la Navidad a quienes más lo necesitan".

Los juguetes recogidos serán donados al Centro de Acogida Inmediata de Menores "Luis Toribio de Velasco" de Sevilla con la colaboración del Ateneo de la ciudad.