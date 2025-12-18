Aprobado en Pleno el convenio del Canal de la Expo para aparcamientos bajo superficie y sector servicios

Archivo - Imagen del Canal de los Descubrimientos con la réplica del cohete Ariane-4 al fondo - LEGADO EXPO - Archivo

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves el convenio urbanístico firmado con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo.

Dicho documento recoge reconocer como zona de uso terciario el Canal de la Expo así como la titularidad para el Consistorio de dos parcelas de la ciudad. La primera situada en el número 44 de la calle Doña María Coronel y otra en Simón de Pineda, número 23.

En la presentación del proyecto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aseguraba que "en un futuro, ese espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y limitando el uso para hoteles".

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha indicado que se trataba de una "reivindicación histórica del parque empresarial de la cartuja" y ha destacado que se trata de una "oportunidad" para "sacar del abandono el espacio".

En esta línea, Vox ha votado a favor de la propuesta. Su portavoz, Cristina Peláez, ha defendido que el proyecto recoge "usos tecnológicos" a propuesta de su formación.

Por otro lado, PSOE y Con Podemos-IU han votado en contra del convenio al que han calificado como "un pelotazo urbanístico". El concejal socialista, Francisco Paéz, ha afirmado que la propuesta "devalúa el parque científico y tecnológico". En esta línea, la concejal de Podemos, Susana Hornillo, ha indicado que se trata de una "pérdida irreparable" sobre el legado de la Exposición Universal de 1992.

APROBADO EL ESTUDIO DE ORDENACIÓN DE LA AVENIDA VÍA APIA

El Pleno también ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, el estudio de ordenación de la manzana IMA-1 situada en la Avenida Vía Apia en Palmete. El estudio tiene por objeto el cambio de uso de la parcela de industrial mixto a terciario, hotelero y residencial, con una superficie catastral de 22.786 m2.

Juan de la Rosa ha destacado que el proyecto supone "desbloquear una parcela abandona desde 2008". En esta línea, ha puesto en valor las acciones del gobierno municipal en materia de vivienda para "mejorar en la ciudad" con respecto a administraciones anteriores.

PSOE y Con Podemos-IU han votado en contra de la propuesta que también han calificado como "pelotazo urbanístico" al ser destinada la parcela a viviendas de uso libre.