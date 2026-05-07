La APS promueve una recogida de firmas para que la periodista Lucrecia Hevia tenga una calle en Sevilla

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández (i) entrega un galardón a la directora de elDiario.es Lucrecia Hevia, en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla le ponga el nombre una calle de la ciudad a la periodista Lucrecia Hevia Bertrand, fundadora y directora de Eldiario.es Andalucía; ello, cuando se cumplen, este jueves, diez meses de su fallecimiento.

La APS trasalda esta solicitud al Gobierno local para que acoja la propuesta "en gratitud a la generosa contribución y legado con el que Lucrecia Hevia ha impulsado, y en su recuerdo todavía impulsa, el progreso de Sevilla y Andalucía", señala el colectivo en un comunicado.

Esgrime también la asociación de la prensa, para que la iniciativa vea la luz, "que el recuerdo de su nombre, en el callejero, sirva de faro e inspire a seguir su ejemplo".

La recogida de firmas está abierta a todo el que desee apoyar la iniciativa, por lo que desde la APS se invita a compartir esta petición. Para que la firma tenga validez, deberá ser confirmada clicando en un enlace en la dirección de email facilitada durante el proceso de firma.