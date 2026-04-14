Arde un vertedero en la depuradora de Emasesa en Tablada en Sevilla

Archivo - Camión de bomberos de Sevilla. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un vertedero ha ardido en la tarde de este martes, 14 de abril, en la explanada de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Emasesa, en la zona de Tablada de Sevilla.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias Andalucía 112 a Europa Press, el aviso se ha recibido sobre las 17,05 horas, cuando varios testigos han avisado de una humareda que partía desde el referido punto.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local y Policía Nacional, que se encuentran trabajando en la zona de Los Remedios y Tablada. El incidente se ha saldado sin heridos.