El arquillo del Ayuntamiento de Sevilla acoge este sábado un concierto de Alondra Bentley con juegos para niños

Publicado 21/12/2018 13:52:48 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arquillo del Ayuntamiento de Sevilla acoge este sábado a partir de las 17,30 horas el concierto 'Sings for children, It's Holidays' de la cantante de folk pop Alondra Bentley, en un espectáculo lleno de juegos, cuentos y sorpresas.

Este concierto recogerá las canciones del álbum 'Sings for children, It's Holidays' de Alondra Bentley del año 2012 y dedicado a niños "de 0 a 100 años", según la propia cantante.

La actuación que ofrecerá en el Arquillo del Ayuntamiento tocará temas sobre "los días de lluvia, los deberes, el amanecer, las plantas, los días de cumpleaños y el papel de las madres y los padres", según ha explicado en un comunicado el Ayuntamiento.

Asimismo, el álbum fue grabado y producido en los Estudios Río Bravo (Valencia) por Xema Fuertes y Caio Bellveser, acompañantes habituales de Alondra Bentley. La propuesta incluye canciones, juegos, cuentacuentos y más sorpresas en inglés "pensadas para que los más pequeños se vayan familiarizando con la música y el idioma de una forma divertida".

Alondra Bentley es una cantante folk pop española de origen británico. Su debut fue con 'Ashfield Avenue' (Absolute Beginners, 2009) y, posteriormente, se embarcó en una larga gira que la llevó por España y el extranjero. Tres años después llegaron dos álbumes seguidos; 'Sings for Children, It's Holidays' y 'The Garden Room'.

Esta actividad está incluida en la programación de 'Alumbra 2018', que llena la ciudad durante la Navidad de más de 80 actividades, que tienen como protagonistas al público infantil y a las familias, y que ponen el foco en la difusión de la cultura.