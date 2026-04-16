Arranca en Alcalá (Sevilla) un programa gratuito para fomentar el cuidado y la convivencia y prevenir la violencia

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Centro de la Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado la puesta en marcha el programa 'Igualdad Plena que transforma', que tiene como objetivo la promoción de hábitos basados en los principios de buen de trato y no discriminación con actividades gratuitas abiertas a toda la ciudadanía.

Así lo ha explicado en una nota de prensa emitida por el Ayuntamiento la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, que ha argumentado que "este programa se desarrolla en este edificio municipal que lidera las políticas de igualdad en la ciudad y que funciona como centro de encuentro y punto dinamizador para asociaciones y colectivos" con iniciativas dirigidas a toda la población y concertadas con centros educativos.

De esta manera, la edil ha expresado que se llevarán a cabo talleres con un enfoque de autocuidado, tratándose asuntos relacionados con los límites, la sororidad o la prevención entre otros, ofreciéndo recursos y herramientas prácticas. Entre las actuaciones previstas, tendrán lugar talleres sobre corresponsabilidad con enfoque comunitario, análisis de la vida cotidiana y la construcción colectiva de propuestas realistas, orientado a las familias.

Mientras, en el ámbito educativo se desarrollarán actuaciones sobre prevención de la violencia y refuerzo de la convivencia, la igualdad y la inclusión. La mayor parte del programa tendrá lugar en las dependencias del Centro de la Igualdad, con alguna actividad al aire libre.

El programa abrirá el jueves 23 de abril, con una charla coloquio titulada 'Voces silenciadas en la literatura' 17,00 a 19,00 horas. Entre los diferentes actos, hay varios dirigidos a mujeres adultas, como el taller de gestión emocional 'El camión de la basura', que tedrá lugar el jueves 4 de mayo de 17,00 a las 19,00 horas. O el taller que se desarrollará el 17 de mayo, bajo el título de 'Escritura para sanar' de 18,00 a 20,00 horas.

Otra de las citas será el miércoles 10 de junio, en el que se celebrará una actividad grupal con mensajes de gestión emocional y superación, bajo el título 'Pañuelos que nos unen' de 18,00 a 20,00 horas y concluirá el miércoles 25 de noviembre con el taller 'Lo que no se ve también en violencia', que tendrá lugar a partir de las 17,00 horas.