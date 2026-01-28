Arranca en Sevilla la nueva regulación de zona azul este jueves en el entorno de la Avenida de Portugal y Diego de Riaño

Nuevas vías señalizadas como 'zona azul' en Sevilla - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La regulación de las nuevas vías adheridas al servicio de Gestión de Estacionamiento en Superficie (GES) de Sevilla, comúnmente conocida como zona azul o zona regulada, arranca este jueves, 29 de enero, a las 9,00 horas. Afecta de esta forma a vías del entorno de la Avenida de Portugal y Diego de Riaño.

En concreto, las calles afectadas son la Avenida de Portugal (Avenida de la Borbolla a Calle Diego de Riaño), Avenida de la Borbolla (Avenida Carlos V a Avenida de Portugal), Diego de Riaño (Avenida de Portugal a Avenida Carlos V), Ciudad de Ronda (Avenida de Portugal a Avenida Carlos V), Infante Carlos de Borbón (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda) e Infanta Luisa de Orleans (Diego de Riaño a Ciudad de Ronda).

Los primeros días de funcionamiento, comprendiendo los 29 y 30 del presente mes, el personal de control realizará labores informativas a los usuarios, sin formular denuncias, con el objetivo de facilitar la correcta adaptación a la nueva regulación.

Según el Consistorio, la medida "da respuesta a una petición de los vecinos de la zona ampliamente demandada desde hace años". Todos los vecinos residentes en las citadas calles, pueden tramitar su distintivo a través de la página web de Aussa: https://apparkya.com/distintivos-de-residentes.