Arrancan este jueves las obras de remodelación sostenible de la calle Silos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Calle Silos en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha informado este martes de que las obras de remodelación sostenible de la calle Silos, concretamente en el tramo que va desde la rotonda de la Constitución y la glorieta de la fuente, darán comienzo el este jueves, 22 de enero.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de una iniciativa enmarcada dentro del Plan Provincial de Diputación 'Más Sevilla' que, con un presupuesto de 352.723 euros, dotará esta importante vía del Distrito Norte de la ciudad de arbolado y toldos.

Así, el Ayuntamiento, a través de la delegación de Hábitat Urbano y Equipamientos Municipales, considera que es una actuación "necesaria para dotar de sombrauna vía considerada uno de los principales ejes comerciales de la ciudad".

La superficie de intervención será de 10.000 metros cuadrados. Según el responsable municipal de Hábitat Urbano, David Delgado, "el objeto funcional de esta intervención es aumentar la sombra donde sea posible a lo largo de la calle, ya sea mediante arbolado urbano o mediante la instalación de infraestructuras de sombra artificial".

Además, según el titular, se equipará a esta vía con dotaciones para la Smart City, como riego eficiente, monitorización climática, sombras naturales con árboles de gran porte y la instalación de toldos. Delgado ha señalado que se "fomentará así el paseo, el encuentro y la actividad comercial de una zona que va a experimentar un impulso importante para sus negocios, ya que esta intervención se une a la remodelación de los aparcamientos y la nueva rotonda de la calle".