El arzobispo de Sevilla nombra a la Virgen de los Dolores de Tomares alcaldesa perpetua del municipio

Monseñor José Ángel Sainz Meneses, ofició el pasado 17 de diciembre, la Solemne Misa del 450 Aniversario de la Hermandad Sacramental de Tomares. - AYTO.DE TOMARES

TOMARES (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Tomares vivirá en la tarde de este martes "una jornada histórica sin precedentes": la Virgen de los Dolores, titular de la Hermandad Sacramental --recién nombrada por el Vaticano patrona canónica del municipio--, recibirá de manos del arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Sainz Meneses, el título y la vara de alcaldesa perpetua de la localidad.

Se trata de un emotivo acto que tendrá lugar a las 20,00 horas, en la solemne misa de acción de gracias por el patronato canónico, que estará presidida por el alcalde, José María Soriano, y el hermano mayor de la Sacramental, Joaquín Manzano, en la Parroquia Nuestra Señora de Belén.

Así fue aprobado por el Ayuntamiento de Tomares el pasado jueves, 23 de octubre, en un Pleno municipal extraordinario "como reconocimiento del cariño, la fe y la profunda devoción que tantas generaciones de tomareños le han profesado", afirmaba entonces el regidor. "Este título simboliza ese lazo especial que nos une a Ella y que se renueva cada año en las calles de Tomares".

La Virgen es una dolorosa de autor anónimo, que data del siglo XVIII. La única restauración que consta es de 2023 por el maestro Francisco Arquillo. Aunque siempre se había atribuido a la producción de Luisa Roldán, escultora sevillana del siglo XVII, en esta última intervención el profesor Arquillo atribuyó claramente su hechura al sevillano José Montes de Oca.

El paso de palio de la Virgen de los Dolores contiene bordados confeccionados por Leopoldo Padilla, de la década de 1920, sobre los que, en el año 2000, se trabajó el actual paso de palio en Bordados Salteras. La orfebrería estrenada en 2014 es obra del taller Orfebrería San Juan de Aznalfarache. El manto bordado de salida es de los años 20.