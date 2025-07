Asaja Sevilla anuncia ya protestas por el "ataque deliberado" de la UE a agricultores y ganaderos con la nueva PAC

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Sevilla ha calificado este jueves de "ataque deliberado a la agricultura y la ganadería" el nuevo marco de la Política Agraria Comunitaria (PAC) presentado por la Unión Europea para el periodo 2028-2032, en el que se prevé un recorte de los fondos del 20%. Ante esta nueva "asfixia" al sector primario, Asaja Sevilla ha anunciado ya movilizaciones para que Bruselas "entienda que somos esenciales" y "se retracte".

En declaraciones a los medios, la presidenta de Asaja-Sevilla, María Morales, ha acusado a la presidenta de la Comisión europea, Úrsula Von der Leyen, de "faltar el respeto" a agricultores y ganaderos con "decisiones miopes". "No tienen en cuenta la realidad del campo" en el nuevo marco financiero que llega, en palabras de Morales, "en un momento en el que un campo está sufriendo mucho".

"No nos dejan vivir, nos asfixian y siguen trabajando para destruir la PAC. Úrsula Von der Leyen va a pasar a la historia como la presidenta de la Comisión que ha matado la PAC", que en la década de los ochenta representaba el 70% del presupuesto europeo y ahora "sólo el 25". "Cada año, en cada reforma, nos quitan todo lo que pueden y no podemos más. Nos asfixian y esto no lo vamos a consentir", ha avisado la presidenta de Asaja Sevilla, que anuncia ya "una serie de movilizaciones para que la Unión Europea entienda que somos esenciales y tiene que trabajar por defender la agricultura y la ganadería".

"Hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que se ponga en pie y trabaje con nosotros, porque esto es una falta de respeto absoluta. No vamos a consentirlo. Llevamos 60 años con una política agraria comunitaria que es el alma de la Unión Europea. Esto es cargarse el alma", ha reprochado Morales, que ha subrayado la inversión en modernización para ser "más productivos".

"Somos agricultores profesionales y hay que valorarlo. Queremos concentración. Queremos buenos precios. Queremos controles. Queremos que la Unión Europea respete a los agricultores porque es la base de toda la economía europea. Por lo tanto, desde aquí solicitamos a la Comisión que se retracte y que vuelva a redactar todos los acuerdos que ha tomado.

En la misma línea, el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar, ha criticado el recorte del 20% en la propuesta de presupuesto de la PAC expuesto por la presidenta de la Comisión Europea y ha lamentado que la parte conservadora de Europa "salga a relucir" con una propuesta que destruye el modelo actual, pero ha confiado en que la negociación que se abre a partir de ahora "revierta esta pésima noticia para los agricultores y los ganaderos andaluces".

"La Comisión Europea ya ha desvelado sus cartas y ha concretado lo que nos temíamos, una drástica reducción del presupuesto y la eliminación de la actual estructura de la PAC. Desde UPA Andalucía rechazamos de pleno esa propuesta presentada por la presidenta Von der Leyen, y esperamos que la negociación que ahora se abre, porque hay margen de algo más de un año para concretar definitivamente la futura PAC, revierta esta pésima noticia para los agricultores y los ganaderos andaluces", ha dicho Cózar.

"Es lamentable --ha apostillado-- que la Comisión quintuplique el presupuesto para Defensa en contra de garantizar la soberanía alimentaria. Pero, insisto, todavía hay tiempo para revertir esta situación, por lo que esperamos que los europarlamentarios españoles se opongan frontalmente en bloque a esta propuesta y recuperemos la estructura de la PAC como la hemos tenido en los últimos años".

"No se nos puede pedir más a los agricultores y ganaderos con menos dinero. Es complicado enfrentarnos a la crisis climática sin más recursos. Europa tiene que apostar fuertemente por el sector primario y no darnos la espalda como lo ha hecho con esta propuesta. El hecho de que se difumine la PAC y se pierda la estrategia comunitaria sólo servirá para generar desigualdad entre países y regiones", ha concluido.