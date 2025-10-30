Asaja Sevilla asegura que las últimas lluvias son una "bendición para el campo", aunque paraliza la recogida de arroz

Archivo - Semillas de arroz antes de su recogida, en las marismas del Guadalquivir. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Asaja Sevilla ha valorado este jueves las últimas lluvias producidas en la provincia. Para la organización, el temporal ha supuesto "una bendición para el campo" tras la falta de agua en septiembre, lo que ha provocado un impacto "negativo" en el sector. Sin embargo, también ha señalado que supone "una paralización" de la recolección de arroz.

En una nota de prensa remitida por la entidad, han indicado que las precipitaciones "han sido irregulares" presentando "daños puntuales" algunas fincas, aunque ha destacado que en general la evolución "es muy positiva".

Desde Asaja han remarcado que el agua es "especialmente bienvenida" para los cereales y las leguminosas, al permitir que la tierra "alcance el tempero adecuado para realizar la siembra". También está "viniendo francamente bien" para toda la arboleda como el olivar, cítricos y almendros.

En esta línea, han destacado el impacto positivo para la ganadería. Han señalado que el sector se encuentra en el inicio de la otoñada y la montanera. "Estas lluvias llegan en el momento óptimo para que la montanera rompa en el sentido bueno, para que nazca la hierba", han asegurado desde Asaja.

Sin embargo, desde la organización han lamentado que las lluvias "vienen tarde" para la campaña de aceituna de mesa. Además, las precipitaciones "va a interrumpir" la campaña de recolección del arroz, que ya ha pasado el ecuador de la recolección. También podría afectar al tramo final de la recolección de algodón, que ya ha superado el 90 %.

Por último, Asaja ha destacado que las lluvias son "muy bienvenidas para los pantanos". Ha indicado aquellos sectores productivos que estaban utilizando el riego "no van a necesitar ya de ese aporte, con lo que nos ahorraremos ese riego suplementario que venía motivado por la falta de lluvia".