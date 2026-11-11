Asaja Sevilla y Fedeme destacan la "mínima incidencia" de la huelga general en el campo y el sector del metal

Archivo - Máquinas agrícolas recolectando arroz en las marismas del Guadalquivir en foto de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El campo de Sevilla ha amanecido este miércoles "preocupado", pero "no por los efectos de la convocatoria de huelga, que ha tenido una escasísima incidencia" en el sector sino por el "impacto" que puede tener el temporal Charles en los cultivos y las infraestructuras agrarias de la provincia, que está en aviso naranja. Desde la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme) también destacan la normalidad en la actividad de las empresas del sector durante esta jornada de paro y subrayan el "fracaso de la convocatoria".

Así lo expresa la organización Asaja en un comunicado en el que destaca que los agricultores y ganaderos sevillanos "han dado la espalda" a la convocatoria de huelga, "y una vez más, viven pendientes del cielo". En este sentido, añaden, "preocupa especialmente el viento", que según la Aemet arreciará especialmente por la tarde, con rachas de hasta 83 km/h entre las 17 y las 18 horas, "lo que podría provocar el derribo de buena parte de la aceituna pendiente aún de recolectar, daños en naranjas y mandarinas por el 'rameado' y daños también en naves y otras infraestructuras de uso agrario".

A lo largo de la jornada, Asaja-Sevilla está comprobando que en todas las comarcas de la provincia se trabaja con normalidad. Si bien, como es habitual cuando se decreta una alerta naranja, "se han paralizado las recolecciones y se han limitado algunas actividades al aire libre ante las dificultades para poder acceder a muchas fincas".

Desde Fedeme se incide en el hecho de que el seguimiento de la protesta este 11N ha sido "muy reducido" en las empresas de la industria, el comercio y los servicios del metal de Sevilla, un sector representado en la provincia por más de 9.000 empresas y 88.000 trabajadores.

Según la información recopilada por la patronal, el paro no ha llegado a alcanzar el 10% de los trabajadores del sector, tanto en Sevilla capital como en su área metropolitana y el resto de la provincia, "a pesar de la campaña informativa desarrollada en los últimos días por las organizaciones convocantes, marcada por planteamientos de carácter eminentemente político".