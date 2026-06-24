Así es la portada de la Feria de Sevilla 2027: guiños a la Exposición Iberoamericana del 29 y a la Generación del 27

El delegado de Fiestas Mayores y el autor de la portada de la Feria de Abril de 2027 presentan el diseño en un acto celebrado en el Salón Colón del Consistorio - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pabellón de Marruecos de 1929, levantado con ocasión de la Exposición Iberoamericana que albergó Sevilla ese año, y el cortijo de Pino Montano propiedad de Ignacio Sánchez Mejías y germen de la Generación del 27 protagonizan la portada de la Feria de Abril 2027, cuyo diseño se ha presentado este miércoles, 25 de junio, en el Salón Colón del Ayuntamiento.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha señalado al respecto que este es el "primer gran acto municipal" de cara a una celebración "casi dos veces centenaria, imprescindible para entender el día a día de la ciudad y que forma parte indisoluble del calendario de Sevilla", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

"Esta 'Puerta a los sueños 1927' es una obra maestra que nace precisamente del encuentro entre la arquitectura, la poesía e historia. Su autor --Hugo Montalbán-- ha conseguido trazar un puente perfecto entre dos momentos fundamentales de nuestra cultura: el patrimonio mudéjar y regionalista del Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929, y el legado literario de la Generación del 27, cuyo centenario conmemoramos con orgullo el próximo año", ha añadido el edil.

Se trata de un "abrazo arquitectónico" entre esos dos hitos "que se despliega en armonía en torno a tres grandes arcos que nos invitan a soñar y a cruzar el umbral". En este sentido, el arco central "revive como un eco la infinita riqueza ornamental del Pabellón de Marruecos, mientras que los accesos que lo escoltan rinden un sutil homenaje al murmullo y la frescura de sus fuentes".

Asimismo, custodian este conjunto "dos imponentes torres que respiran la esencia de su minarete". "Pero es en su misma raíz donde verdaderamente brota la magia de esta historia: esa mezcla de la herencia arquitectónica hispanomusulmana con el refugio creativo de Ignacio Sánchez Mejías y sus amigos poetas", ha afirmado el delegado.

En la portada destacan los verdes de las cubiertas y los tonos azules y turquesas de la azulejería, "que recuerdan tanto al cielo de Sevilla como a la profundidad de la noche". Todo ello "se asienta" sobre un zócalo de color albero, "que conecta la tierra del Real, y coronando esta obra, los amarillos y dorados hacen brillar las estrellas en un cielo nocturno que nos recuerda el espacio de encuentro y creatividad que fue dicho cortijo para la Generación del 27".

OTROS DETALLES DE LA PORTADA

El autor ha señalado en la presentación que la portada de la Feria nace del encuentro entre arquitectura, poesía e historia, tomando como referencia dos enclaves profundamente vinculados al patrimonio cultural de la ciudad: el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929 y el Cortijo de Pino Montano, ligado a la figura de Ignacio Sánchez Mejías y al universo intelectual de la Generación del 27, cuyo centenario se conmemora en 2027.

La composición, de 50 metros de ancho, 40 metros de altura y 6 de profundidad, se organiza en torno a tres grandes arcos de acceso, presididos por una "reinterpretación" de la puerta principal del Pabellón de Marruecos. A ambos lados del arco central se disponen dos puertas secundarias, inspiradas en la fuente lateral del pabellón y sus elementos ornamentales, "creando una composición equilibrada y simétrica que refuerza la solemnidad y el carácter ceremonial de la portada".

Su desarrollo vertical incorpora arcos lobulados, celosías, mosaicos y paños decorativos que evocan la arquitectura historicista neomarroquí. En sus cuerpos inferiores se integran las características ventanas y la puerta de fundición del Cortijo de Pino Montano, "estableciendo un diálogo entre dos momentos fundamentales de la historia cultural sevillana", y ello, con un color blanco dominante que "aporta claridad, amplitud y serenidad visual".

"La gran cenefa superior se transforma así en una representación abstracta del cielo nocturno, donde la geometría tradicional dialoga con la poesía y con la idea de un universo abierto a la contemplación y al deseo. Esta presencia del cielo y de las estrellas establece un vínculo directo con la Generación del 27", ha explicado el autor de la portada.

Hugo Montalbán Ramos (Sevilla, 1982) es técnico superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas y cuenta con una trayectoria profesional de más de 20 años vinculada al diseño, la ingeniería, la arquitectura y la transformación digital de proyectos mediante metodología BIM.

Con dos portadas ganadoras de la Feria de Sevilla y un primer premio en el cartel de la Velá de Bellavista, Montalbán forma parte de una generación de creadores que han contribuido a construir la imagen festiva contemporánea de Sevilla, concluye la nota de prensa.