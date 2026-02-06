El aumento del nivel de los ríos y los desembalses provocan casi 100 personas desalojadas en Sevilla

Crecida del río Guadalquivir a su paso por el pueblo sevillano de Lora del Río. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Leonardo mantiene este viernes a cinco ríos en nivel rojo en la provincia de Sevilla, así como tres embalses. Una situación que está provocando el desalojo de 94 vecinos de Écija y El Palmar de Troya, a la espera de que el número pueda aumentar ante las previsiones de una nueva borrasca a partir del sábado.

Según datos de Subdelegación del Gobierno, los ríos que se encuentran en nivel rojo son: el Guadalquivir (en Cantillana y Lora del Río), el Guadaíra (en Arahal y Alcalá de Guadaíra), el Corbones (en Carmona), el Genil (en dos puntos de Écija) y el Rivera de Huesna (en Villanueva del Río y Minas y Guillena).

Asimismo, se mantienen en nivel rojo los embalses de Peñaflor, El Agrio y Torre del Águila. Los tres se encuentra desembalsando de forma "coordinada y controlada" ante las previsiones de precipitaciones en los próximos días.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha señalado que se mantiene suspendido el tránsito ferroviario y que el aeropuerto está funcionando con "absoluta normalidad". Por otro lado, la empresa suministradora de electricidad ha informado que hay aproximadamente unos 200 usuarios que están sin luz.

En cuanto a la situación de las carreteras, Toscano ha confirmado que siguen 14 vías con afecciones, la mayoría de ellas de la red secundaria. En paralelo, en la A92 hay una reducción a un carril a la altura de Estepa, la Nacional IV en Utrera está cortada, también hay registrada alguna afección en la A92 a la altura de Sevilla y en la salida de La Puebla de Cazalla.

EL GUADALQUIVIR CERCA DE LOS 3.000 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO

El río Guadalquivir ha sobrepasado los 2.800 metros cúbicos por segundo a su paso por Lora del Río (Sevilla), una cifra que, como ha indicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Toscano, "va a seguir aumentando".

Toscano ha visitado el puesto de mando avanzado ubicado en el municipio desde el jueves cuando el Ayuntamiento del municipio elevó a Nivel 1 el Plan de Emergencias. En una comparecencia junto al alcalde de Lora, Antonio Enamorado, ha asegurado que el pico del caudal "llegará el sábado y el domingo".

En esta línea, Enamorado había señalado este miércoles que el caudal podría alcanzar los 3.500 metros cúbicos por segundo.

En El Palmar de Troya también se ha establecido un puesto de mando avanzando ante el desbordamiento del Arroyo Salado por el desembalse de Torre del Águila. El Consistorio ha elevado el Plan de Emergencias y ha aumentado el número de personas desalojadas a 19. Además hay 88 viviendas más bajo vigilancia.

En Écija, se mantienen desalojada 76 personas desde la noche del miércoles. El río Genil a su paso por el municipio ha descendido hasta los 5,78 metros sobre el nivel del mar, aún por encima del límite marcado para el desalojo. El Consistorio mantiene activado el Plan de Emergencias en Nivel 2.

En Lora del Río y Tocina han pedido a algunos vecinos que "estén preparados" ante posibles evacuaciones por la crecida del caudal del río Guadalquivir. En Arahal, la Policía Local ha rescatado esta tarde a un vecino que se encontraba atrapado en su coche en el camino de acceso a la urbanización de Valleverde.

En Alcolea del Río, el alcalde , José Raimundo López, ha pedido precaución a los vecinos ante la crecida del caudal del río por el municipio. "Podemos llegar a unos niveles no conocidos desde la crecida de 1996", ha afirmado el primer edil. El municipio ha suspendido esta tarde los actos del carnaval previstos para el sábado.

En la capital, el Ayuntamiento ha rebajado el nivel del Plan de Emergencias a fase de preemergencia, aunque mantiene el cierre de parques y el Cementerio, así como de las compuertas del muro de defensa del Río Gudalquivir.

DIPUTACIÓN REFUERZA LOS BOMBEROS EN SIERRA MORENA

En lo que respecta a bomberos, se mantienen activados y reforzados los 13 parques que dependen directamente del Consorcio de la Diputación, así como los otros 14 municipales del sistema provincial que se coordinan desde el mismo. En tres días, desde la madrugada del día 4 y hasta las 11,00 horas de este viernes, han atendido cerca de 500 incidencias.

El día con mayor número de avisos fue el día 4 (232) y en menor medida el día 5 (198). El tipo de actuación más frecuente ha sido por derrumbes, caídas y apeos (220), también se ha acudido durante estos tres días a 43 avisos a través del 112 por inundaciones y riesgos naturales.

De cara al fin de semana, el Consorcio mantiene el refuerzo de efectivos. Por zonas, va a haber un dispositivo especial en la Sierra Morena, para dar una respuesta lo más rápida posible ante las incidencias que se puedan producir en zonas de difícil acceso.

Actualmente se mantienen con cortes en el tráfico la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), la SE-7201 (de Puebla de Cazalla a Lantejuela) SE-7203 (en la la travesía de Puebla de Cazalla), la VIA 485 (ramal de la A-378 a la Estación de Aguadulce), la VIA 453 (de Pruna a la autonómica A-363) indefinidamente, por daños importantes. SE-5203 (de El Coronil a la base de Morón) y la SE-3102 ( de Sevilla Capital a San José de la Rinconada).

También se encuentra cortada la SE-4104 (de Guadajoz a Alcolea del Río), a su paso por el Río Corbones, VIA 225 (que sale de Marchena hacia la A4), la VIA 226 (de Fuentes de Andalucía a Carmona), VIA 437 (que sale desde El Coronil hacia la A-361) y la SE-5202 (de Arahal a Marchena) preventivamente a causa de alerta de viento prevista para el sábado 7.