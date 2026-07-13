Autocares Casal supera los 100.000 viajeros durante el servicio especial de las ferias de la provincia Sevilla

El director general de Autocares Casal, Ángel Díaz, junto un vehículo de la compañía. - AUTOCARES CASAL

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Autocares Casal ha cerrado con un balance "muy positivo" el dispositivo especial de transporte puesto en marcha con motivo de las principales ferias celebradas este año en la provincia de Sevilla y en el que la compañía ha transportado a más de 100.000 viajeros en las cinco localidades a las que da servicio.

Según ha detallado la compañía en una nota de prensa, el operativo se ha desarrollado en los municipios sevillanos de Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona, La Rinconada y Alcalá de Guadaíra, donde Casal "ha facilitado los desplazamientos de vecinos y visitantes durante los días de mayor afluencia".

Para ello, la empresa ha reforzado sus líneas regulares con un total de 26 vehículos, un dispositivo que ha permitido garantizar un servicio "seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de los miles de usuarios" que se desplazaron hasta los recintos feriales.

En este sentido, el director general de Autocares Casal, Ángel Díaz, ha destacado que están "muy orgullosos de haber facilitado la movilidad de las principales ferias que se han celebrado este año", además de que el objetivo de la empresa ha sido ofrecer un servicio "de calidad" que permitiera a miles de personas "disfrutar de sus fiestas con la tranquilidad de contar con un transporte público seguro, cómodo y eficiente", ha asegurado.

Igualmente, Díaz ha querido agradecer especialmente la confianza depositada por los consistorios en la empresa al encomendarles "una responsabilidad tan importante como garantizar la movilidad de sus ciudadanos durante unas fechas tan señaladas".

Asimismo, ha celebrado el esfuerzo realizado por toda la plantilla para hacer posible este dispositivo especial. "Este tipo de operativos suponen un gran reto desde el punto de vista organizativo", ha sostenido.

En esta línea, el director general ha hecho énfasis en aquellos trabajadores que, siendo vecinos de algunas de estas localidades, han renunciado a disfrutar de sus propias fiestas para garantizar el servicio al resto de ciudadanos.